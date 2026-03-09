2月、山都町でやけどやケガをした状態のネコ2匹が見つかった問題の続報です。同じ場所から似たようなけがをしているネコ2匹が新たに見つかりました。



山都町の同じ場所で見つかった、毛が焼けて縮れ、脚にけがをするなどした2匹のネコ。1匹は山都町の女性が保護、病院で治療を受けさせましたが4日後に死にました。もう1匹は現在南阿蘇村にある動物愛護団体が保護していて、回復傾向にあるということです。ネコを保護した女性や団体は、「何者かに焼かれたり切られたりしたのではないか」とみています。





そして3月4日、虐待が疑われるネコが発見された同じ場所で、同じようなけがをしたネコ2匹が新たに見つかりました。

■オープンセサミ・齊藤りつ子副代表

「他の子たちと同様に何かで焼かれたりとか。切られたりしている。この子3番目の子はやっぱり皮膚もちょっと切開されたような傷もあるということで」





もう1匹はしっぽの半分が焦げ、目の上の部分に殴られたような痕などがあるということです。



■オープンセサミ・齊藤りつ子副代表

「今回被害のあった猫たちっていうのは。 同じ時期、もしくはその同じ日。もうとても近い日にちで同じように被害に遭っている」



山都町の住民は…



■住民

「かわいそうだなっていうふうには思いましたけど。やっぱりそういうことをする人がいるんだなっていう」

「春先なんか特にね、生まれたてのかなんかが捨てられたりとかもたまには見ることあるけどね。虐待は今まで聞いたことなかった」



県動物愛護センターによりますと、2021年4月からことし2月の約5年間で、熊本市を除いた県内で、虐待の疑いがある」との連絡を受け保健所が現場を確認した件数は15件（※ネグレクト含まず）。このうち山都町を管轄している御船保健所に寄せられたのは2件で、そのうち1件は今回の問題だったということです。団体は、今回起きた問題は「地域の問題」として捉えなければならないと話しています。



■オープンセサミ・齊藤りつ子副代表

「猫の問題だけじゃないんですよ。人間の問題が必ず絡み合っているので、その地域の問題として、その地域、自治体で解決していくっていうのが、それを全国でやれば、こういった多頭飼育の問題とか虐待の問題っていうのはもう自然となくなっていくと思います」

