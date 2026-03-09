9日の金融市場は株安・円安・債券安の「トリプル安」の展開となりました。

東京株式市場で日経平均株価の終値は、先週末より2892円安い5万2728円で、過去3番目の下げ幅となりました。外国為替市場では円相場が1ドル＝158円台後半をつける場面も見られ、円を売る動きが加速しています。

さらに債券も売られています。国内債券市場で長期金利の指標となる10年物国債利回りが一時2.225％台まで上昇しました。

イランの新たな指導者に、反米保守強硬派とされるモジタバ師が選出されたという報道やエネルギー施設への攻撃などから、アメリカ産WTI原油の先物価格が1バレル＝110ドルを超えました。市場では、情勢の激化が日本経済にも大きな影響を与えるとの見方が広がり、マーケットはトリプル安の展開となりました。

野村総研のエグゼクティブ・エコノミスト木内登英氏は「トリプル安は日本から資金が流出する『日本売り』のサインでもある」「原油価格の高騰を受けて政府の経済対策が実施され、それが財政環境を一段と悪化させるとの懸念が生じていることなどが背景にあると考えられる」と指摘しています。