【10日の全国の天気】

関東は10日（火）の朝にかけて、北部を中心に大雪となる所があるでしょう。その後、日中も所々で雨や雪が降りそうです。東海や西日本も朝まで雨や雪の所がありますが、日中は晴れ間が広がる見込みです。北日本の日本海側や北陸は午後も雲が広がりやすく、局地的に雪の降る所があるでしょう。

【10日の予想気温】

朝の最低気温は西日本で前日より高い傾向です。福岡は前日より3℃高い8℃、大阪は2℃高い5℃でしょう。その他、新潟は1℃、名古屋は3℃、東京は4℃、仙台は1℃、札幌は-2℃で前日と同じくらいの予想です。

日中の最高気温は前日より低い所が多いでしょう。東京は前日より5℃低い9℃で、真冬の寒さとなりそうです。冷たい北よりの風も強まりますので、しっかり寒さ対策をしてお過ごしください。福岡は13℃、大阪は11℃、新潟は7℃、名古屋は12℃、仙台は8℃、札幌は2℃でしょう。

【週間予報】

・西日本と沖縄

この先はしばらく晴れる所が多いでしょう。ただ、12日（木）は沖縄や九州南部で雨が降る予想です。週末からは気温が上がり、鹿児島では20℃以上、大阪も15日（日）・16日（月）は15℃以上となる見込みです。

・東日本

12日（木）から13日（金）にかけては、関東で再び雪や雨の降る所があるでしょう。東京は13日（金）にかけて寒さが続きますが、14日（土）以降は暖かくなりそうです。名古屋は15日（日）に18℃まで上がる予想です。

・北日本11日（水）以降、しばらく天気の大きな崩れはない見込みです。15日（日）は、北海道や東北北部で雪や雨の降る所があるでしょう。仙台は14日（土）以降、最高気温が10℃以上、15日（日）は4月並みの気温となりそうです。