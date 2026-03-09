ÃæÆ»¡¦¾®Àî½ßÌéÂåÉ½¤ÎàÄ¾µå¼ÁÌäá¤ÇWBCÀ¸´ÑÀï¤Î£³³ÕÎ½¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡¡¹â»ÔÁíÍý¤Ï»Ïµå¼°»²²Ã¸«Á÷¤ê
¡¡ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Î¾®Àî½ßÌéÂåÉ½¤Ï£¹Æü¡¢½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ½¸Ãæ¿³µÄ¤Ë½ÐÀÊ¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¡Ö¸½ÃÏ¤Ç´ÑÀï¤·¤¿³ÕÎ½¤¬¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Èµó¼ê¤òµá¤á¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®Àî»á¤Ï¾®³Ø¹»¤«¤éÌîµå¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹áÀî¸©¤Î¹áÅìÃæ³Ø¹»¡¢¹â¾¾¹â¹»¤Ç¤âÌîµåÉô¤Ë½êÂ°¤·¤¿¸µµå»ù¤À¡£
¡Ö£×£Â£Ã¤ò¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¡¢Ê£»¨¤Ê»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¾®Àî»á¤Ï¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬Æü´ÚÀï¡Ê£·Æü¡Ë¤Î»Ïµå¼°¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¤¿°ìÉôÊóÆ»¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤³¤¦½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÖÁíÍý¤Ï»Ïµå¼°¤ò¸«Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¥¤¥é¥ó¾ðÀª¤Ê¤É¤Î¡Ë¾õ¶·¤ò¤ß¤Æ¡¢¤½¤¦È½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÁ³¡¢£³·î£¶Æü¤«¤é£¸Æü¤Þ¤Ç¤Î»î¹ç´ÑÀï¤â¹µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¼ÁÌä¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¹â»Ô¼óÁê¤Ï¼«ÀÊ¤Ç¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯£±£³¿Í¤â¤Î³ÕÎ½¤¬Íè¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁíÍý¤Ï»Ïµå¼°¤ò¹µ¤¨¡¢»î¹ç´ÑÀï¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ø»ä¤Ï£¶Æü¤«¤é£¸Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¸½ÃÏ¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë´ÑÀï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦³ÕÎ½¤¬¤¤¤¿¤é¼ê¤òµó¤²¤Æ¼ñ»Ý¤òÅúÊÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Èµá¤á¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤Ë¼ê¤òµó¤²¤¿¤Î¤¬ÊÒ»³¤µ¤Ä¤ºâÌ³Áê¡£¾®Àî»á¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Â³¤¤¤Æ¹â»Ô¼óÁê¤Î¸å¤í¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌÚ¸¶Ì´±Ë¼Ä¹´±¡¢¾ëÆâ¼Â·ÐºÑºâÀ¯Ã´ÅöÁê¤â¼ê¤òµó¤²¤¿¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢´íµ¡´ÉÍý¾å¤Î¡Ä¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤¬¡¢ºäËÜÅ¯»Ö°Ñ°÷Ä¹¤«¤é¼ÁÌä»þ´Ö¤Î½ªÎ»¤¬¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¾®Àî»á¤Ï¡ÖÅúÊÛ¤Ï¤Þ¤¿°ìÈÌ¼Áµ¿¤Ç¡¢¸åÂ³¤ÎÂÇ¼Ô¡Ê°Ñ°÷¡Ë¤Ë°Ñ¤Í¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÁíÍý¤â¤´Â¸¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢£²¿Í¤Î³ÕÎ½¤Ë¤Ï¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÅúÊÛ¤òµá¤á¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚ¸¶»á¤Ï½ªÎ»¸å¤Ë³«¤¤¤¿²ñ¸«¤Ç¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÅ·Í÷»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁíÍý´±Å¡¤Î´íµ¡´ÉÍý¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï£²£´»þ´ÖÂÖÀª¤Ç¾ðÊó¼ý½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ï¤Ë¿×Â®¤ËÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢´íµ¡´ÉÍý¾å¤ÎÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¾®Àî»á¤Î°ÕÉ½¤òÆÍ¤¤¤¿¼ÁÌä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¥¤¥é¥ó¾ðÀª¤¬¶ÛÇ÷¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç³ÕÎ½¤ÎÌîµå´ÑÀï¤òÌäÂê»ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£