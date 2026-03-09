NHK連続テレビ小説「ばけばけ」の公式インスタグラムが2026年3月9日、錦織友一役を演じる俳優・吉沢亮さんの姿を投稿した。コメント欄では、「痩せ細った錦織さん」「役者魂に感服」などと驚く声が上がった。

「唯一無二の役者ですね！」

3月9日放送の第111回の終盤では、痩せ細って頬がこけている錦織が登場。咳き込みながら吐血し、その血をちり紙で拭き取って捨てる。そのゴミ箱には、血がついたちり紙が大量に入っていた。

「ばけばけ」の同日の投稿では、「松江に残る錦織さんが再登場」と紹介し、主人公の夫であるレフカダ・ヘブン（トミー・バストウさん）と別れた後の錦織について、「どんな思いで、どんな日々を過ごしていたのでしょうか」とコメントした。

この投稿では、吉沢さんが演じる錦織が写っている1枚の写真を公開している。4週間ほど前に公開した投稿に写る吉沢さんと比べ、頬が痩せこけるほど大幅な減量を行ったことがうかがえる。

SNSでは、「その役者魂に泣ける」「錦織さんやつれすぎ」「唯一無二の役者ですね！」「ここまで痩せるとは！」「吉沢さんの俳優魂、、凄まじい」「痩せ過ぎ」などと驚く声が寄せられている。