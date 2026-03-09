大正時代に建てられた長野電鉄旧屋代線の旧松代駅舎。解体か、それとも存続か…。100年以上の歴史があるこの建物を巡り、地元で意見が分かれています。こうした中、長野市は住民側に新たな方針を示しました。



長野市交通政策課

「安全な生活道路と駅舎の保存を両立できる案を本日お示しするものです」



7日、長野市松代地区で開かれた意見交換会。地元の住民など100人以上が集まりました。





大正11年に建てられた長野電鉄旧屋代線の旧松代駅舎。2012年に屋代線が廃線となった後、長野市に譲渡され、バスの待合所などとして住民に親しまれてきました。ところが、2021年、松代地区住民自治協議会が新たな道路の建設などのために駅舎の解体方針を市に伝えると市側もこの意見を尊重し、今年度の予算に解体に関する費用、およそ800万円を盛り込みました。これに対し、駅舎の存続を願う地元の団体が4200筆の署名を市に提出するなど、解体か存続かで意見が分かれています。こうした現状を踏まえ、市は解体から保存へと方針転換し7日、新たな提案をしたのです。その概要がこうです。“駅舎を移築し、民間事業者に所有権を移す”さらに“移築にかかる費用や運営費なども民間事業者が負担すること”などとしています。長野市交通政策課「どうかこの最大の機会を、地区の皆さまの多くのご賛同とともに最良のタイミングで実現できればと考えている」これに対し存続を求める団体は。松代駅舎みんなの会 鶴田智也さん「文化面で考えると、そこにずっとあったもので、そこから町が広がっていったものなので、そのまま（駅舎を）残してほしいというのが僕らの願いです」一方、解体を要望していた松代地区住民自治協議会は「新たな道路の建設で、住民の安全が確保されることが重要」と強調しています。意見交換会に出席した市民「保存してもらえたら、昔からの思い出もあるし、ありがたいと思うけど。そんな簡単な話ではないなというのがきょうの感想」解体か存続か、それとも移築か。旧松代駅舎はどのような未来を迎えるのでしょうか？