フォーティーセブンからソフトデニム素材の新作キャップ！MLBロゴも楽しめる春アイテム
春のカジュアルコーデにぴったりのキャップが登場しました。1947年に米国ボストンでスタートしたカジュアルライフスタイルブランド「フォーティーセブン」から、ブランドを代表するシルエット「CLEAN UP（クリーンナップ）」の新作が発売。今回のコレクションでは、やわらかなソフトデニム素材を採用し、こなれ感のある雰囲気に仕上げられています。MLB球団ロゴをあしらったデザインも展開され、カジュアルながらもおしゃれなアクセントに♡親子で楽しめるキッズサイズも用意された、春のお出かけにぴったりのキャップコレクションです。
春コーデに映えるソフトデニム素材
今回登場する「フォーティーセブン」の新作キャップは、ウォッシュ加工を施したソフトデニム素材を使用しているのが特徴。
程よく色落ちした自然な風合いが魅力で、被ったその日からスタイリングに馴染む仕上がりになっています。
カラーはライトブルーとネイビーの2色展開で、爽やかな春の装いにも取り入れやすいラインアップ。
デニムならではのカジュアル感がありながらも、やわらかな素材感で軽やかな印象を演出してくれます♪
人気MLBロゴ＆定番シルエット
デザインはシンプルな無地モデルに加え、人気MLB球団のロゴをフロントに配したモデルも展開。
ニューヨーク・ヤンキース、ロサンゼルス・ドジャース、サンディエゴ・パドレス、ボストン・レッドソックスのロゴがあしらわれ、クラシックな雰囲気とデニム素材が絶妙にマッチしています。
シルエットは浅めのクラウンとカーブドバイザーが特徴の「CLEAN UP」。やわらかな被り心地に加え、バックストラップでサイズ調整ができるため、男女問わず幅広いスタイルに合わせやすいのも魅力です。
親子リンクも楽しめるラインアップ
【’47 DENIM COLLECTION】では、大人用とキッズサイズが展開されているのも嬉しいポイント。
大人用の「’47 CLEAN UP」は価格4,400円（税込）、カラーはライトブルーとネイビーの2色展開。
無地モデルに加え、ニューヨーク・ヤンキース、ロサンゼルス・ドジャース、サンディエゴ・パドレス、ボストン・レッドソックスのロゴデザインが揃います。
キッズ向けの「’47 CLEAN UP」は価格3,960円（税込）で展開され、同様にライトブルーとネイビーのカラーがラインアップ。
親子でお揃いのリンクコーデを楽しめるのも、このコレクションならではの魅力です。
春のお出かけにぴったりの万能キャップ
ソフトデニムの柔らかな風合いと、MLBロゴのクラシックなデザインが魅力の「フォーティーセブン」の新作キャップ。
カジュアルなデニムコーデはもちろん、ワンピースやスカートスタイルの外しアイテムとしても活躍してくれます。
親子でリンクコーデができるキッズサイズも揃っているので、春のお出かけやレジャーにもぴったり♡
毎日のコーデにさりげないおしゃれ感をプラスしてくれる、これからの季節に取り入れたい注目アイテムです。