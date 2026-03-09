Stray Kids・フィリックス、エアポートスタイル披露 ルイ・ヴィトンをまとって登場
8人組ボーイズグループ・Stray Kidsのフィリックス（Felix）が、韓国・仁川国際空港にルイ・ヴィトンをまとって姿を現した。
【写真】Stray Kids・フィリックスが着用した「ノエ」
フィリックスは、ブルーデニムのジャケットとパンツのセットアップに、バッグ「ノエ」を合わせた。
「ノエ」は、1932年の誕生当時のデザインを彷彿（ほうふつ）させる。前身となった「ノエ」は、ガストン-ルイ・ヴィトンがあるシャンパン製造業者から、5本のシャンパンボトルを持ち運びできる堅牢でスタイリッシュなバッグを依頼されたことをきっかけに誕生したもの。アイコニックなフォルム、高い収納力、ドローストリングといったオリジナルのディテールを保ちながら、モノグラム・キャンバスで現代風にアップデートした。調節可能なレザーストラップで、ショルダーバッグとしても楽しめる。
