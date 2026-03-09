いま、外食チェーンで、ワンランク上のサービスを提供する新業態の出店が増えています。物価高騰が続く中で、低価格路線から転換する動きが広がっています。

■ファミレス新業態…値段も雰囲気もワンランク上

開放感のある落ち着いた店内。

店員

「カルボナーラにチーズかけます」

提供される料理も、まるで“高級レストラン”。

お客さん

「セレブな感じがしていい」

実はここ、ガストやジョナサンなどを展開するファミレスチェーン「すかいらーく」の新業態。値段も雰囲気もワンランク上のイタリアン専門のファミレス「ペルティカ」です。

じっくりと焼き上げたローストビーフやアフタヌーンティーセットなど、ファミレスでは見かけないメニューも。

人気メニューはフレッシュなバジルを使ったパスタですが、パスタソースのバジルをお客さん自身がすりつぶすなど“体験”をウリにして、ほかとの差別化を図っているのです。

お客さん

「ちょっとぜいたくな感じがする。普通のファミレスの金額じゃないので、たまにはね」

■たまのぜいたくをするなら…外食

客単価は「ガスト」の約2倍というこのお店。狙いは…。

イタリアンリゾート ペルティカ 大泉学園店 マネジャー 清水祐太さん

「物価高が続く中、たまの外食はぜいたくな気分を味わいたいお客さんが増えている。これからはだた安いだけではなく“行く価値”があるかが重要だと考えています」

物価高が続く中、「たまのぜいたくをするなら」というアンケートでは「外食」に使うが53.4％で、「旅行」（23.7％）を抑えて1位という結果に。

■チェーン店、なぜ“プレミアム路線”に？

“プレミアム感”を狙う外食チェーンが増えています。

焼き肉食べ放題チェーンの新業態、「すたみな太郎プレミアムビュッフェ」。

従来の店舗はファミリー層がメインでしたが、大人同士でも楽しめるよう、店内を落ち着いた雰囲気にリニューアル。

「プレミアムカルビ」や「ほたて」などの限定メニューを提供するなど、通常の店舗との“差別化”を図っています。

お客さん

「物価高なのにこの値段でこのバリエーションを用意できるのはいいなと」

ほかにも、回転寿司チェーン「くら寿司」は高級感を意識した新店舗をオープン。

なぜチェーン店が“プレミアム路線”に走るのか？ 外食産業に詳しい専門家は…。

日本フードアナリスト協会 横井裕之理事長

「原材料高・人件費高騰というのがある。安いだけでは利益を出せないという時代になってきている。価格競争はもういくところまでいってしまって、素材・味・体験、思い切った戦略をとらないと、いままでのイメージを払拭することはできない気がします」

■「世界の山ちゃん」の新業態は…

イメージを“思い切り”変えた外食チェーンも。

記者

「まるでバーのような空間です。おしゃれな空間が広がっています」

実はここ、手羽先で有名な居酒屋チェーン「世界の山ちゃん」の新業態。木のテーブルやソファーなど客席の雰囲気は、同じチェーンだと思えないほど。

「ワンランク上」と看板に書くほど、従来のお店との差別化を図っています。6日の夜に訪ねると、店内はほぼ“満席状態”。

お客さん

「海鮮ものとかもずいぶん多い。『世界の山ちゃん』で刺身ってイメージわかないけど」

お客さん

「大人な感じ。『世界の山ちゃん』の普通のお店って、ワイワイしている。それがない」

通常の店舗では取り扱いがない海鮮メニューや、会食の場にも使えそうな6000円のコース料理も用意。新たな客層の開拓につながっているといいます。

山 ワンランク上の世界の山ちゃん 有楽町店 深山悟マネージャー

「（従来の）世界の山ちゃんは少しにぎやかすぎてちょっとという声も。（山は）接待や会食でよくご利用いただけている」

外食チェーンの“プレミアム戦略”が広がっています。