【3COINS】入荷しても即完売！ 「コンパクトLEDブックライト」値段以上の実力
お手頃価格で生活雑貨やガジェット、美容アイテムを販売している3COINS（以下、スリーコインズ）。たびたびヒット商品が出ますが、今回ご紹介する「コンパクトLEDブックライト」もその1つ。SNSでも話題の商品です。
充電式で、別売りのUSBケーブル（タイプC）で充電可能。ゼロから満充電までは約2時間。400mAhとなっています。
明るさは3段階で調節でき、使用時間の目安は以下のとおり。長距離の飛行機に乗っても十分な使用時間です。
・1段階：約36時間
・2段階：約12時間
・3段階：約10時間
下のボタンでライトの色を3色に変更できます。
本体背面はクリップになっているのも特徴です。
これによって、本などを「コンパクトLEDブックライト」で挟んで使うことが可能になります。前述のとおり、本体のケーブルは柔らかいので角度を自由に変えることができ、手元をピンポイントで明るくすることができます。
このサイズでありながら、自立してくれるのも使い勝手がいい点です。
飛行機や夜行バスなど、備え付けの読書灯だと明る過ぎて周りに迷惑がかかっていないかと心配になることもありますが、「コンパクトLEDブックライト」なら手元だけを照らしてくれるので、その心配もないですね。寝る前のちょっとした読書時間にも役立ちます。
大人気アイテムなので、スリーコインズで見つけたらぜひゲットしてくださいね。
▼商品情報
商品名：コンパクトLEDブックライト
価格：税込880円
サイズ：約縦7.5×横3.7×厚み1.8cm
販売：スリーコインズ実店舗またはオンラインストア
(文:矢野 きくの)
「コンパクトLEDブックライト」は、商品名のとおりコンパクト。約縦7.5×横3.7×厚み1.8cmで、手のひらよりも小さいサイズのライトです。
上の電源ボタンで、電源のオンオフと明るさ（3段階）を調整できます。
本体に収納されているライト部分を取り出します。柔らかい素材なので、自分の好きな角度にできるのもうれしい点。
