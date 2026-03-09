日々の生活に欠かせないパワーの源や、環境を守るための大切な取り組み。現代社会の重要キーワードがヒントになっています。全てを完成させる「2文字」とは一体何でしょうか？ 1分以内の正解を目指して、脳をフル回転させましょう！

空欄には何が入る？ 解けるとすっきり「ひらがなクイズ」！

今回は、ニュースや学校でよく耳にする言葉がそろいました。少し知的なテーマです。空欄に共通するひらがなを見つけてみましょう！

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□るぎー
しょう□□
ち□□つ
ヒント：生活する上で欠かせないものとは？

正解：えね

正解は「えね」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「えネ」を入れると、次のようになります。

えねるぎー（エネルギー）
しょうえね（省エネ）
ちえねつ（知恵熱）

すべて「エネルギー」に関連する言葉になりましたね！ 特に「しょうえね（省エネ）」は、日常生活でも意識することが多い言葉だったのではないでしょうか。このように、一つのテーマに基づいた言葉を探すと、答えを導き出しやすくなります。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)