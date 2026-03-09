【ひらがなクイズ】共通の2文字は？ これからの時代に欠かせない!? 理科の授業＆最近のニュースがヒント
空欄には何が入る？ 解けるとすっきり「ひらがなクイズ」！
今回は、ニュースや学校でよく耳にする言葉がそろいました。少し知的なテーマです。空欄に共通するひらがなを見つけてみましょう！
□□るぎー
しょう□□
ち□□つ
ヒント：生活する上で欠かせないものとは？
▼解説
それぞれの言葉に「えネ」を入れると、次のようになります。
えねるぎー（エネルギー）
しょうえね（省エネ）
ちえねつ（知恵熱）
すべて「エネルギー」に関連する言葉になりましたね！ 特に「しょうえね（省エネ）」は、日常生活でも意識することが多い言葉だったのではないでしょうか。このように、一つのテーマに基づいた言葉を探すと、答えを導き出しやすくなります。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、ニュースや学校でよく耳にする言葉がそろいました。少し知的なテーマです。空欄に共通するひらがなを見つけてみましょう！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□るぎー
しょう□□
ち□□つ
ヒント：生活する上で欠かせないものとは？
正解：えね正解は「えね」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「えネ」を入れると、次のようになります。
しょうえね（省エネ）
ちえねつ（知恵熱）
すべて「エネルギー」に関連する言葉になりましたね！ 特に「しょうえね（省エネ）」は、日常生活でも意識することが多い言葉だったのではないでしょうか。このように、一つのテーマに基づいた言葉を探すと、答えを導き出しやすくなります。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)