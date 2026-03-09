プロ野球・オイシックス新潟アルビレックスBCの桑田真澄CBOが9日午後、テレビ新潟の情報番組「夕方ワイド新潟一番」に生出演し、今季の意気込みを語りました。



桑田さんは、現役時代は読売ジャイアンツで通算173勝を挙げるなどエースとして活躍。去年は巨人の二軍監督としてイースタンリーグ優勝に導き今シーズン、オイシックス新潟アルビレックスBCのCBOチーフベースボールオフィサーに就任しました。





Q）なぜこの新潟という地を選んだのでしょうか？【オイシックス新潟アルビレックスBC 桑田真澄CBO】「本当はですねジャイアンツを退団して1年間ちょっと充電期間を設けてゆっくりしようかなとアメリカの野球をもう一回見てアップデートしたりですね、そういう時間にしようかなと思っていたんですが、オイシックス新潟のスタッフから猛烈なラブコールといいますか。何度かお断りはしたんですけどその熱意に負けたというか熱意に感動したんですよね。僕が少しでも力になれたらいいなっていう気持ちになって契約に至ったんですよね」

Q）CBO（チーフベースボールオフィサー）として入団されましたが、CBOとしてはどんなことをされていきたいですか？



「CBOの定義は何かと僕にはよくまだ分からないんですけどお願いされていることは当然グラウンドで選手たちの指導また指導者の育成も含めて、またフロントの強化とか改善とかですね。そういった全体的に見てもらいたいという話をいただきましたので大学院でもスポーツビジネスを勉強してきましたのでいろんな側面からチームが成長していけるように力になっていきたいなと思います」



Q）広いですよね。関わる分野が。大忙しなんじゃないですか？



「そうなんですよ。今まで忙しいと思ってたんです。二軍監督がですね、もうちょっと楽できるかなと思ったんですけどそれ以上に忙しくて」「そうなんですよ。でも自分の勉強にもなりますのでね、非常に楽しみにしています」



Q）その二軍監督として去年オイシックスと対戦もありましたが、オイシックスの印象はどうですか？



「去年はですね。1年目よりも2年目すごく粘り強くなったなという印象はありましたね」



Q）選手たちの成長も感じていらっしゃいますか？



「そうですね。NPBにも選手3人ですかと聞きましたしね。とにかく粘り強く戦えるようになってきたなという印象はありましたね。なんか上から目線で申し訳ないのですが」

Q）静岡キャンプも帯同されていましたが、キャンプを見て改めてチームの印象というのはどうですか？変わってきましたか？



「いやもう選手たちは本当に一生懸命やってるなと思ってですね。その姿はすごくうれしかったですよね。ただ自己満足の練習も多いなと思うんですよね。僕は自己満足の練習ではなくて自己実現の練習をしようというね、そういった声かけもしてますね」



Q）自己実現ですね……だからその桑田さんのあり方とかその考え方を学ぶ、触れるだけでもすごく選手にとっては刺激になると思うんですよね。その中で選手たちはドラフトというところに向けて練習しているわけですがドラフトに向けてはどんなサポートをしていきたいと考えていますか？



「やはり実力の世界でプロというのは厳しい世界ですので、しっかりと実力をつけることですね。何度もプロフェッショナル、我々はプロだよという言葉も投げかけているんですけど、僕は言葉がチームを作っていくと思っていますので、そういったプロフェッショナルになろうなというのはずっと言い続けて今年もいきたいなと思ってますよね」



Q）キャンプ中、グラウンド整備とかボール拾いを桑田さんがされている姿もあって……



「やっぱり僕のグラウンド整備でケガが一つ減るだけでも選手たちにプラスになると思うんですね。そういうボール拾いも時間短縮で、また次の練習に入っていってほしいですしね」



3月14日には、開幕戦「巨人対オイシックス」の試合が、そして21日にはホーム開幕戦で「オイシックス対楽天」の試合が行われます。