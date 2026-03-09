「温めなくても食べられるから備蓄食にOK！」【無印良品】長期保存できる3品を実食リポ #知り続ける
【無印良品】長期保存できる絶品グルメ3品を実食レビュー
災害などの緊急事態に備えて、自宅に備蓄食は準備していますか。日頃から準備をしておけば、いざというときの安心にもつながります。長期保存可能な食品が多数そろう「無印良品」から、備蓄食におすすめの3品をフードライターの筆者が厳選してご紹介します。
1. 「1/3日分の野菜を使った かぼちゃスープ」350円
最初に紹介するのは、「1/3日分の野菜を使った かぼちゃスープ」350円（税込）。災害時はもちろん、日常生活の中でも不足しがちな野菜を手軽に摂取できるよう開発された、長期保存可能なスープです。
「無印良品ネットストア」には、賞味期限が未開封の状態で「最長2年」と記載がありました。筆者が実際に購入した商品も、賞味期限が1年以上あることを確認できました。
ひと口食べると、かぼちゃの自然な甘みが広がり、とろっとクリーミーなスープに癒やされます。かぼちゃペーストに生クリームを加えた濃厚スープには、タマネギ、ニンジン、ジャガイモ、赤いんげん豆、白いんげん豆という5種類の具材が入っています。
2. 「備蓄ごはん 白米」390円
続いて紹介するのは、「備蓄ごはん 白米」390円（税込）です。こちらは、炊きたてのごはんを急速乾燥させたアルファ米で、お湯や水を注ぐだけで簡単に白いごはんを食べることができます。
賞味期限は未開封で最長4年。筆者が購入した商品には、2029年までの期限が記載されていました。袋に直接熱湯を注げば15分、水の場合は約60分で出来上がります。
熱湯を注いで15分待って食べてみると、まるで炊飯器で炊いたごはんのようなおいしさ！ べちゃっとした食感や不自然な風味はなく、一粒一粒がもちっとしていて、お米本来の甘みが感じられます。
原材料は国産うるち米のみ。炊飯器やコンロが不要なため、海外への長期滞在やお土産にもおすすめです。
3. 「デミグラスソースの欧風ビーフカレー」490円
最後にご紹介するのは、「デミグラスソースの欧風ビーフカレー」490円（税込）。無印良品で大人気のレトルトカレーは、備蓄食としてもおすすめです。
長期保存用に開発された商品ではありませんが、賞味期限は製造日から365日と公式のネットストアに記載がありました。筆者が購入した商品は2027年1月が賞味期限でしたので、備蓄食としては十分かなと思います。
この商品は、テレビ番組でも高評価を獲得していた人気急上昇中の欧風カレーです。赤ワインとスパイスに漬け込んだ牛肉とデミグラスソースのうまみに、果物や野菜の甘みが加わった奥深い味わいを楽しむことができます。
実食すると、ごろっと入った牛肉がホロホロとほどけるやわらかさ！ バナナやデーツなども入っているので、スパイシーな辛さの中にも、まろやかな甘みが感じられます。
無印良品の店員さんによると、温めずそのままでもおいしく食べられるとのこと。先ほどの「備蓄ごはん」と合わせれば、手軽にカレーライスが完成します。スパイス豊かで深みのある味わいはやみつきになるおいしさです。
いかがでしたか。今回ご紹介した商品は全て「無印良品」のオリジナル商品です。気になる商品があれば、ぜひ店舗やオンラインサイトでチェックしてみてください。
※商品の在庫状況は日々変動するため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承ください
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)