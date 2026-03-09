『ちいかわ×青い鳥文庫 まなびのちいあお文庫』（講談社）が3月10日（火）よりフェア対象店舗にて開始される。

【画像】ちいかわと青い鳥文庫のコラボフェア開催

創刊46周年を迎える講談社の児童文庫「青い鳥文庫」と「ちいかわ」がコラボ。青い鳥文庫に収録されている本のなかでも、「まなび」に焦点をあてた作品たちがちいかわコラボの対象となる。

読んだ本をたのしく記録できる『ちいかわ読書ノート』もラインナップ。ちいかわたちが全部で9冊の本の表紙に登場。カバーの帯のいたるところに、ちいかわがひそんでいる。

フェア対象作品の購入特典として、各キャラクターの「ちいかわ×青い鳥文庫 スペシャルしおり」が1冊に1枚付属。しおりの中心に穴があいており、穴を本に当てて読むと、1行ずつしっかり読める「スペシャルしおり」。しおりはランダムではなく、その作品のカバー風フル帯と同じ色のしおりがついている。本フェアのスペシャルカバー帯が巻かれた本のみ対象。

■ラインナップみんな集合×『ちいかわ読書ノート』ちいかわ×『ヘレン・ケラー物語』ハチワレ×『青い鳥』うさぎ×『ガリガリ君ができるまで』モモンガ×『くもの糸・杜子春』シーサー×『こちら、沖縄美ら海水族館動物健康管理室。世界一の治療をチームで目指す』ラッコ×『織田信長―炎の生涯―』古本屋×『読書介助犬オリビア』あのこ×『空想科学「理科」読本 エネルギー・地球編』

（文＝リアルサウンド ブック編集部）