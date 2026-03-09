´Ú¹ñÅê¼ê¿Ø¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¡È17/20¡É¡¡WBCÇÔÂà´íµ¡¤â¡ÄÊì¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢ÈáÄË¡ÖÆüËÜ¤ÎÁØ¤Ï¸ü¤¤¡×
Ä¾µå¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®¤ÏÌó146.6¥¥í¤Ç20¤«¹ñÃæ17°Ì¤ËÄãÌÂ
¢£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ ¡¼ ´Ú¹ñ¡Ê9Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Î¥×¡¼¥ëC¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£»Ä¤ë1ÏÈ¤Ï¡¢9Æü¤Î´Ú¹ñ-¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¼¡Âè¤Ç·è¤Þ¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¶¯¹ë¤À¤Ã¤¿´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï2013Ç¯Âç²ñ¤«¤é¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤ÇÇÔÂàÃæ¡£º£Âç²ñ¤âÅê¼ê¿Ø¤¬ÌÇÂ¿ÂÇ¤Á¤Ë¤¢¤¤¡¢¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤Ï¡È¥Ñ¥ï¡¼ÉÔÂ¡É¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡MLB¸ø¼°¤Î¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥µ¥Ð¥ó¥È¡×¤ÏWBC¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñÂåÉ½¤Î²áµî3»î¹ç¤ÎÄ¾µå¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®¤Ï91.1¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó146.6¥¥í¡Ë¤Ç¡¢20¤«¹ñÃæ17°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Âç²ñ¤Î´Ú¹ñÅê¼ê¿Ø¤Ï·èÄêÅª¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÄ¹ÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈïËÜÎÝÂÇ8¤Ï»²²Ã¹ñ¤ÎÃæ¤ÇºÇÂ¿¡£7Æü¤ÎÆüËÜÀï¤Ç¤âÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á3ÈïÃÆ¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ï¡Ö¡Ø¾×·â¡Ù´Ú¹ñ¤ÎÄ¾µåµåÂ®¡¢WBC20¤«¹ñÃæ17°Ì¢ªÆüËÜ5°Ì¡¦ÂæÏÑ12°Ì¤È³Êº¹¼Â´¶¡Ä¡Ä¤³¤ì¤¬ÈïËÜÎÝÂÇÎÌ»º¤Î¸¶°ø¤«¡×¤È¤Îµ»ö¤Ç¼«¹ñ¤Î²ÝÂê¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÂçÃ«¤¬º£²óÅê¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¾å°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤¬ÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤ÎµÏ¿¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜÅê¼ê¿Ø¤ÎÁØ¤Î¸ü¤µ¤ò¼Â´¶¤µ¤»¤ë¡×¤ÈÁ¢Ë¾¤ÎÀ¼¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¸½ÂåÌîµå¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢µåÂ®¤¬Äã¤¤¤Û¤ÉÂÇ¼Ô¤Î¿Ä¤ÇÂª¤¨¤ë³ÎÎ¨¤ÈÈôµ÷Î¥¤ÏÈæÎã¤·¤Æ¿¤Ó¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢´Ú¹ñÅê¼ê¿Ø¤Î¥Ñ¥ï¡¼ÉÔÂ¤ËÆ¬¤òÊú¤¨¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Ñ¥ï¡¼¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬É¬¤º¤·¤â¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢´Ú¹ñÅê¼ê¿Ø¤Ï¡ÈÆðÅêÇÉ¡É¤¬Â¿¤¯¡¢¤·¤«¤âÀ©µåÎÏ¤¬¹â¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤â¤É¤«¤·¤¤¸½¾õ¤À¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Ï9Æü¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤Ç5ÅÀº¹°Ê¾å¤ò¤Ä¤±¡¢¤«¤Ä2¼ºÅÀ°Ê²¼¤ËÍÞ¤¨¤Æ¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°ÆÍÇË¤¬·è¤Þ¤ë¡£¤«¤Ê¤ê¶¹¤Æ»¡£»î¹ç¤Ï4²ó½ªÎ»»þÅÀ¤Ç´Ú¹ñ¤¬4-0¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë