£±¿ÍÊë¤é¤·¤Î½÷À¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤½¤¦¤Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÁÀ¤¤¤ò¤Ä¤±¡¢µ¢Âð¤¹¤ë½÷À¤ò½±¤¦·×²è¤òÎ©¤Æ¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÌÌ¼±¤Î¤Ê¤¤ÃË£³¿Í¡£ÃË¤Ï½»Ì±¤Î¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçºåÃÏºÛ¤Ï¡¢£¹Æü¡¢½÷À¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢ÃË£±¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢¹´¶Ø·º£±£²Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¡ÖÀÅ¤«¤Ë¤·¤í¡¢»¦¤µ¤ì¤¿¤¤¤ó¤«¡×¶¼Ç÷¤·¿¯Æþ¡¢ÀÅªË½¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤ò»£±Æ
ÊñÃú¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤¿ÍûÈï¹ð¤Ï¡¢½÷À¤Î¸ý¤ËÉÛ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òµÍ¤á¹þ¤ß¡¢Î¾¼ê¼ó¤Ë¥¬¥à¥Æ¡¼¥×¤ò´¬¤¤Ä¤±¡¢ÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢Á´¼££±£°Æü¤Î¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò£¶²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§½÷À¤ÈÆ±À³¤ÎÃËÀ¤Ë¤â¡ÖÄÌÊó¤·¤Æ¤ß¡¢²ÈÂ²¤´¤È»¦¤¹¤¾¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢½÷À¤ÈÆ±À³¤·¤Æ¤¤¤¿£²£°Âå¤ÎÃËÀ¤¬µ¢Âð¤·¤¿ºÝ¤Ë¤âÊñÃú¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¡¢ÅÅÏÃ¤Ç¡ÖÄÌÊó¤·¤Æ¤ß¡¢²ÈÂ²¤´¤È»¦¤¹¤¾¡×¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢Éþ¤òÃ¦¤¬¤»¡¢Î¾¼ê¼ó¤ÈÎ¾Â¼ó¤ò¥¬¥à¥Æ¡¼¥×¤Ç´¬¤¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¶¼Ç÷¤ò²Ã¤¨¡¢Á´¼££±£´Æü´Ö¤Î¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÛÈ½¤ÇÍûÈï¹ð¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸¡»¡Â¦¤Ï¡ÖÈÈ¹Ô¤Ë»ê¤ë·Ð°Þ¤äÆ°µ¡¤Ë¼àÎÌ¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¡£·×²èÅªÈÈ¹Ô¤Ç¤¢¤ë¾å¡¢ÈÈ¹ÔÂÖÍÍ¤¬ÈÜÎô¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡×¤ÈÄ¨Ìò£±£³Ç¯¤òµá·º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¡Ö¼ï¡¹¤Î±£¤Ú¤¤¹©ºî¤ò¤·¤Æ¤ª¤êÈÜÎô¡×È½·è¤Ï¡Ø¹´¶Ø·º£±£²Ç¯¡Ù
ÂçºåÃÏºÛ¤Î¹ÓÌÚÌ¤²ÂºÛÈ½Ä¹¤Ï£¹Æü¤ÎÈ½·è¤Ç¡¢
¡Ö£±¿ÍÊë¤é¤·¤Î½÷À¤¬Â¿¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÁÀ¤¤¡¢£±¿Í¤Ç¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¾è¤ë½÷À¤ËÆ±¾è¤·¤Æµï½»³¬¤òÇÄ°®¤·¤¿¸å¡¢¶¦ÈÈ¼Ô¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¡¢½÷À¤òÇØ¸å¤«¤é½±¤¤¡¢¶¯¤¯¶¼Ç÷¤·¤Æ¡¢ÄÌÊó¤Ç¤¤Ê¤¤¿´Íý¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¼þÅþ¤Ë½àÈ÷¤µ¤ì¤¿ÈÈ¹Ô¤Ç¡¢·×²èÀ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¡×
¡ÖÌó£±»þ´ÖÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤ê£³¿Í¤ÇÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤ÆÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤·¡¢¡ØÆ±°Õ½ñ¡Ù¤Ê¤ë½ñÌÌ¤ò½ñ¤«¤»¡¢¿ÈÊ¬¾Ú¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¡¢¿¦¾ì¤ä¼Â²È¤Î½»½ê¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤À¤·¡¢Â¾¸À¤¹¤ì¤Ð²ÈÂ²¤´¤È»¦¤¹¡¢Æ°²è¤ò¤Ð¤é¤Þ¤¯¤È¸À¤¦¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¼ï¡¹¤Î±£¤Ú¤¤¹©ºî¤ò¤·¤Æ¤ª¤êÈÜÎô¤Ç¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È»ØÃÆ¡£
¡Ö½÷À¤Ï¡¢°Â¿´¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î¼«Âð¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ìÀ¸¤Ì¤°¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¶¯¤¤Àº¿ÀÅª¶ìÄË¤ò¼õ¤±¡¢½÷À¤Ï°ì¿Í¤Ç³°½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤âº¤Æñ¤ò´¶¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢Èï³²¼Ô£²¿Í¤Îº£¸å¤ÎÀ¸³è¤ËÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¹´¶Ø·º£±£²Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£