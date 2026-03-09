グラビアアイドルの新田妃奈（26）が9日、インスタグラムを更新。手ブラショットを公開した。

「えちえち手ぶらショット 誌面も見てね」とつづり、「『ヤングガンガン』グラビアWBC企画」の投票を呼びかけ、白のランジェリーで手ブラをする様子を公開した。

この投稿に「たまりません 可愛い」「すげぇー姫様」「可愛いのに美しくてもう最強でしかない」「手ぶら超セクシー」「手に収まりきれない感じが最高」などのコメントが寄せられている。

新田は東京都出身。白百合女大在学中に出場した大学生ミスコンテスト「MISS CIRCLE CONTEST 2021」で準グランプリに輝いた。25年4月にグラビアデビュー。7月の1stDVD「ひな祭り」に続き、11月にも2ndDVD「えちえちプリンセス」を発売。身長160センチで、バストは93センチのHカップ。「令和1エロい完売クイーン」と称されたこともある。同年11月に行われた格闘技イベントの「RIZINガール2026」最終オーディションで新メンバーに選出された。特技は暗算。血液型A。