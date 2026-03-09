プロフィギュアスケーターの羽生結弦さん（３１）が座長を務めるアイスショー「羽生結弦 ｎｏｔｔｅ ｓｔｅｌｌａｔａ ２０２６」は９日、宮城・セキスイハイムスーパーアリーナで千秋楽を迎えた。１１日で東日本大震災から１５年。今年は東北ユースオーケストラをスペシャルゲストに迎え、３日間の公演日程を終えた。

仙台市で被災した羽生さんは、自宅から避難所に向かう夜空で見た星空に「希望の光」を感じ、イタリア語で「星降る夜」を意味する「ｎｏｔｔｅ ｓｔｅｌｌａｔａ」を公演名にしている。今年で４年連続４度目の開催になった。

「３月１１日が近づけば近づくほど、僕たちは何かしら、やっぱりいつも考えてしまいますし、これからもずっとずっと、きっと、考えながら過ごしていくんだと思います。皆さんのこの１５年、そして今日、皆さんが、今生きている『生』を、ぜひこの公演を見ながら感じていただきながら、そして僕らスケーターも、ここで目いっぱいの『生』を感じながら、ここに魂のかけらを置いていきたいなと思います。皆さんもぜひ、いろんな壁を越えて、一つになってください。どうぞ最後までごゆっくりとお見守りくださいませ」とオープニングであいさつした。

坂本龍一さんが東日本大震災の被災地の若者と立ち上げた、東北ユースオーケストラと共演。「Ｈａｐｐｙ Ｅｎｄ」、「八重の桜」の２つの新演目を今回のショーで披露した。「ｎｏｔｔｅ ｓｔｅｌｌａｔａ」、「希望のうた」を含む計４演目を滑り、カーテンコールの「Ｅｔｕｄｅ」で締めた。

今年もハビエル・フェルナンデスさん、ジェーソン・ブラウンさん、シェーリーン・ボーン・トゥロックさん、宮原知子さん、鈴木明子さん、田中刑事さん、無良崇人さん、本郷理華さん、ビオレッタ・アファナシバさん、振付師のデービッド・ウィルソンさんが顔をそろえた。