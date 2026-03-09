高市早苗首相の名を冠した暗号資産「ＳＡＮＡＥ ＴＯＫＥＮ」（サナエトークン）を巡る騒動で、渦中の「ＮｏＢｏｒｄｅｒ」の溝口勇児ＣＥＯが９日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＮｏＢｏｒｄｅｒ Ｎｅｗｓ」に出演し、陳謝した。

前日収録で行われた放送で、溝口氏は冒頭「国会や外交日程で多忙な高市総理や政府、特に財務とか金融当局を巻き込む多大なご迷惑と混乱を招いたことに本当に深くおわび申し上げたい」と頭を下げた。

続けて「いろんな方にご迷惑をおかけした。外交日程や予算審議が佳境の時、こういう時間をとってしまった片山大臣もそうですけど、閣僚の方もそう。内閣官房、財務省、金融庁をはじめとする官僚の皆さまにも申し訳ないと思っている。ノーボーダーを応援している方、われわれを信じてプロジェクトに参画したい方がいたならば申し訳ない気持ちでいっぱいです」と再び陳謝した。

高市首相が自身や事務所のトークンへの関与を否定していることに溝口氏は「この場に出ることにすべての人に反対されて、なかなか言葉を選びながら関係各所もあるので、会話することはご容赦いただきたい」と前置きしたうえで、「こちら側のチームが高市さんサイドとコミュニケーションさせていただいて、説明したつもりではいるが、先方からすると正式に了承していないという認識のギャップが存在している。少なくとも正式な契約書を締結していることではない。そういう意味ではプロセスにはわれわれサイドの落ち度が間違いなくあったと思っています。プロジェクトも停止しないといけないし、補償も含めて対応しないといけない。事務所も秘書の方にも多大な誤解とご迷惑をおかけしたことを申し訳ない」と神妙な面持ちで話した。

番組ＭＣで編集主幹を務める上杉隆氏からは「大物議員事務所には国会担当と地元でだいたい確執がある。コミュニケーションの不足は高市事務所側にあるのでは？」と水を向けられ、溝口氏は「高市首相や官僚の皆さんに責任転嫁するつもりはない。非を向ける先はわれわれであってほしい」とあくまで責任は自身側にあるとした。

最後に「今回の件は本当にわれわれのワキが甘かったし、ベンチャー的というか、雑な経営をしてきた反動だなというふうに反省している。みんなに信じてもらえるような経営者や結果を出せるような人間になれるように努めていきたい。ＮｏＢｏｒｄｅｒ潰しと言う方も多いが、普通に僕が至らなかったと思っている」と平身低頭におわびに徹していた。