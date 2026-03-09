姶良市は物価高対策として、1000円で1万円分の商品券を今月25日から販売すると明らかにしました。

鹿児島県内の各自治体では、国の交付金や県の補助金などを活用した物価高対策を進めています。

このうち姶良市は、1000円で1万円分となる商品券を発行することにしていて、今月25日に販売と利用を開始すると9日に明らかにしました。

世帯人数分の引換券が今月下旬に発送され、プレミアム付き商品券は、市内の10の郵便局で購入できます。販売期間は6月30日までです。市内の450あまりの飲食店などで利用でき、今後、ホームページなどに掲載される予定です。

わたしの住むところはいつから？物価高対策まとめ

その他の自治体の状況もお伝えします。MBCは9日、県内すべての市町村を取材しました。

今月までに、ほとんどの地域が現金給付や商品券の配布や利用を始める予定です。

▼現金給付や商品券の配布などをすでに実施している市町村です。奄美群島や大隅地方が多くなっています。

十島村では3万円の現金を給付していて、受付は村役場と出張所であすまでとなっています。また、東串良町の商品券の使用期限は今月15日までです。

現金給付や商品券の配布などを３月中に始める市町村

▼現金給付や商品券の配布などを今月中に始める市町村です。姶良市、長島町、薩摩川内市、湧水町、伊佐市、南九州市です。

現金給付や商品券の配布などを４月に予定している市と町

▼4月を予定しているのは、鹿児島市や霧島市など8つの市と町です。

一方、大崎町は7月1日から、鹿屋市は未定としています。

