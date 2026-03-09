マラソンで倒れたランナー 医師ら7人のとっさの判断

今月1日に行われた、鹿児島マラソンで、ランナーがコース上で意識を失い倒れました。倒れた男性を救ったのは、居合わせたランナーの医師ら7人と、AEDでした。

どのように命が繋がれたのか。救助にあたった医師に当時の状況やAEDの使い方を聞きました。

（記者）「鹿児島市吉野町大崎ケ鼻のおよそ19キロ地点。このあたりで、男性ランナーが意識を失い、倒れていた」

倒れた４０代ランナー 心肺停止が疑われる状態

1万3000人を超えるランナーが参加した鹿児島マラソン。男性ランナーが倒れた現場は、レース中盤にあたる国道10号でした。

大会実行委員会などによりますと、午前10時半ごろ、約19キロの地点で県外から参加していた男性ランナー(40代)がコース上で倒れ、心肺停止が疑われる状況に。

救護スタッフやボランティア、近くにいたランナーが駆け付けました。

「一瞬にして心臓が止まらないとこういう状況にならない」偶然ランナーとして医師が

救助に参加した、霧島市の国分生協病院の山下義仁院長(63)です。5年ほど前から健康のためにマラソンをはじめ、鹿児島マラソンは3回目の参加でした。たまたま近くを走っていて、突如遭遇したトラブル。当時の状況は・・・。

（国分生協病院 山下義仁院長）「走っていたら、センターラインに近いところにランナーが仰向けで倒れていた。救護隊の女性が心臓マッサージをしていた。あごに傷があり前のめりに転んだのだと。一瞬にして心臓が止まらないとこういう状況にならない」

「一刻をあらそう」医師であることを告げ、心臓マッサージを交代

男性は心肺停止の状態で、一刻を争う状況と判断した山下さん。医師であることを告げ、心臓マッサージを交代。ボランティアが持ってきたAEDで、電気ショックが行われました。その後も心臓マッサージを続けると、男性の脈が回復。救急隊へと引き継ぎました。

スタッフやランナー、総勢7人ほどによる連携プレー

男性は現在入院中ですが順調に回復しており、まもなく退院予定です。

スタッフやランナー、総勢7人ほどによる連携プレー。山下さんのもとに、その後、男性から感謝の電話がありました。

（国分生協病院 山下義仁院長）「『本当にありがとうございます』と。『（退院したら）病院に寄らせてもらうかも』と言ってくれて、お互い抱き合いって喜び合いましょうと話をした。忘れられないマラソンになった」

命を救うカギになったAED マラソンでコース上に配置されていた

今回、命を救う鍵となったAED。鹿児島マラソンでは、モバイルAEDをもったボランティアの医療従事者60人ほどがコースの各地点に配置されていました。

鹿児島県では、公共性の高い場所や人が集まる施設にAEDを設置することが推奨されていて、駅や空港、スポーツ施設など、4820施設に5572台が設置されています。

医師と学ぶAEDの使い方 簡単な操作で救命措置ができる

心肺停止が疑われる人がいた場合、AEDが届くまではまず心臓マッサージを行います。胸のまん中（左右の乳頭の間）に、重ねた両手の手のひらの付け根付近を置いて、胸が５ｃｍ沈むぐらいで、しっかり強く押します。小児や乳児の場合、胸の厚さの３分の１を目安に押します。AEDが届くまで続けます。

AEDの使い方は、いたって簡単です。

【（1）スイッチを入れる】

「まずスイッチを入れます。あとは機械が言ってくれる」

【（2）パッドを貼る】

「絵の通りにパットを貼ってください」

音声ガイダンスに従い、イラストと同じ場所に電極パッドを装着します。

【（3）電気ショックが必要か、機械が判断】

「心電図を解析中です」

あとは機械が自動で心電図を解析し、電気ショックが必要かどうかを判断。

【（4）電気ショックが必要なら、ボタンを押す】

「ショックを実行します。ボタンを押してください。ショックが完了しました」

ショックが必要な場合のみ、ボタンを押す指示が出る仕組みです。

電気ショックが終わったあとは、再び心臓マッサージを再開します。

一人ひとりの取り組みがつながって大事な命が救われる

（国分生協病院 山下義仁院長）「AEDを身近に感じていただいたりとか、一人ひとりの取り組みがつながって大事な命が救われるので、お互い少しでも力を出し合って命を助けられたら」

スタッフやランナーが繋いだ命のリレー。「もしもの時」に一歩踏み出す勇気を持てるよう、日頃からのイメージが大切です。

