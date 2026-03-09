【禁断の濃厚ソース】ケチャップ＋バターで簡単！ トンカツ肉で作る絶品ポークソテー

スーパーなどで、「とんカツ用」として売られている厚切りの豚ロース肉。とんカツは家で揚げないという人は少なくないと思いますが、このとんカツ用の豚ロース肉を使った「揚げない」おすすめメニューといえば、ポークソテーです。

筋切りは必要ですが、材料を切ったり、こねたりする必要なし。食べごたえ＆ごちそう感があるのも魅力です。そして今回は、トマトケチャップと中濃ソースにバターを合わせた濃厚ソースをたっぷりかけた一品をご紹介！ ご飯がすすむ、絶品ポークソテーをぜひ味わってみてください。

『ポークソテー バターケチャップソース』のレシピ

材料（2人分）

豚ロース肉（とんカツ用・大）……2枚（約250g）

ベビーリーフ……適宜

〈ケチャップソース〉

トマトケチャップ……大さじ２

水……大さじ2

中濃ソース……大さじ1

塩

こしょう

小麦粉

サラダ油

バター



作り方

（１）下準備をする

豚肉は赤身と脂肪の境目に包丁の刃先を入れて筋を切る。ボールにケチャップソースの材料を混ぜる。

（２）豚肉を焼く

豚肉は塩、こしょう各少々をふり、小麦粉を薄くまぶす。フライパンにサラダ油大さじ1/2を中火で熱し、豚肉を入れて2分ほど焼く。こんがりと焼き色がついたら上下を返し、弱めの中火にして2〜3分焼く。



（３）ソースをからめ、仕上げる

ケチャップソースとバター10gを加え、豚肉にからめる。器に盛ってベビーリーフを添え、フライパンに残ったソースをかける。

（『オレンジページ』2021年１月17日号より）