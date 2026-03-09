【禁断の濃厚ソース】ケチャップ＋バターで簡単！ トンカツ肉で作る絶品ポークソテー
スーパーなどで、「とんカツ用」として売られている厚切りの豚ロース肉。とんカツは家で揚げないという人は少なくないと思いますが、このとんカツ用の豚ロース肉を使った「揚げない」おすすめメニューといえば、ポークソテーです。
筋切りは必要ですが、材料を切ったり、こねたりする必要なし。食べごたえ＆ごちそう感があるのも魅力です。そして今回は、トマトケチャップと中濃ソースにバターを合わせた濃厚ソースをたっぷりかけた一品をご紹介！ ご飯がすすむ、絶品ポークソテーをぜひ味わってみてください。
『ポークソテー バターケチャップソース』のレシピ
材料（2人分）
豚ロース肉（とんカツ用・大）……2枚（約250g）
ベビーリーフ……適宜
〈ケチャップソース〉
トマトケチャップ……大さじ２
水……大さじ2
中濃ソース……大さじ1
塩
こしょう
小麦粉
サラダ油
バター
作り方
（１）下準備をする
豚肉は赤身と脂肪の境目に包丁の刃先を入れて筋を切る。ボールにケチャップソースの材料を混ぜる。
（２）豚肉を焼く
豚肉は塩、こしょう各少々をふり、小麦粉を薄くまぶす。フライパンにサラダ油大さじ1/2を中火で熱し、豚肉を入れて2分ほど焼く。こんがりと焼き色がついたら上下を返し、弱めの中火にして2〜3分焼く。
（３）ソースをからめ、仕上げる
ケチャップソースとバター10gを加え、豚肉にからめる。器に盛ってベビーリーフを添え、フライパンに残ったソースをかける。
（『オレンジページ』2021年１月17日号より）
教えてくれたのは…
市瀬 悦子イチセ エツコ
料理家
食品メーカーの営業職、料理研究家のアシスタントを経て独立。「おいしくて、作りやすい家庭料理」をテーマに、雑誌、書籍、TV、企業へのレシピ提案などを行っている。ボリュームのある肉料理からおもてなし向けの華やかなメニューまで、幅広いジャンルをまねしやすい、作りやすい、失敗しないレシピで紹介している。