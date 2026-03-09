auやUQ mobile、J:COM MOBILE向け5Gスマホ「AQUOS sense8 SHG11」にAndroid 16へのOSバージョンアップが提供開始

auやUQ mobile、J:COM MOBILE向け5Gスマホ「AQUOS sense8 SHG11」にAndroid 16へのOSバージョンアップが提供開始