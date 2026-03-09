【コルティナダンペッツォ（イタリア）＝江原桂都】冬季パラリンピックのミラノ・コルティナ大会は９日、アルペンスキーの女子スーパー大回転（座位）が行われ、村岡桃佳選手（２９）が銀メダルを獲得した。

日本勢では今大会初の表彰台。村岡選手の獲得メダルは通算１０個となり、冬季大会では同じアルペンスキーの大日方邦子さんに並んで日本人最多となった。

けがから復帰したばかりの村岡選手にとって１年ぶりのレース。序盤からスピードを抑え、慎重にライン取りして一つ一つのターンを確実にこなした。暫定２位でゴールし、後続選手に抜かれずに順位が確定すると、安堵（あんど）の表情を見せた。

「見るだけで気持ち悪くなるくらい怖い」。会場の「トファーネ・アルペンスキーセンター」は因縁の場所だ。昨年４月、同会場で練習中に転倒。右肘を脱臼して靱帯（じんたい）を痛め、入院を余儀なくされた。復帰後の１１月には別の会場で転倒し、左鎖骨を骨折した。再び救急搬送され、初めて手術も受けた。

４歳で横断性脊髄炎を患って下半身まひとなり、中学２年で本格的に競技を始めた。２０１４年のソチ大会でパラ初出場し、１８年平昌（ピョンチャン）大会、２２年北京大会で表彰台を席巻した。そんな日本の「絶対エース」が迎えた最大のピンチだった。

「誰とも話したくない。もうスキーのことも考えたくない」。左腕が使えなくなったことで車いすを動かすこともままならず、年越しも病院のベッドで迎え、気持ちはめいった。

踏ん張れたのは、エースの意地だった。「レースに臨む姿を見せることが、支えてくれた人たちへの恩返しになる」と、治療やリハビリに専念した。復帰したのは大会直前の２月半ば。痛みは残り、折れた鎖骨は完全に接合されていない。医師からは「転ばないように」とくぎを刺された。

大会前、「メダルを取るのが使命」と周囲に語っていた村岡選手。レース後、「怖かった」と素直に明かし、「力を出し切れたレースではないので悔しさは残るが、メダルを取れたという安心感はある」と、ようやく笑顔になった。