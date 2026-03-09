WBC¥Á¥§¥³ÂåÉ½¡¢Âç»È¤«¤é·ãÎå¡¡10Æü¤ËÆüËÜ¤ÈÂÐÀï
¡¡WBC¥Á¥§¥³ÂåÉ½¤¬9Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÎÆ±¹ñÂç»È´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿º©¿Æ²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤È¤Î1¼¡¥ê¡¼¥°CÁÈºÇ½ªÀï¤òÍâÆü¤Ë¹µ¤¨¡¢¥¯¥ë¥Á¥ã¥ëÃóÆüÂç»È¤«¤é¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£´èÄ¥¤ì¡×¤È·ãÎå¤ò¼õ¤±¤¿¡£3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·´û¤ËÇÔÂà¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¥§¥³ÂåÉ½¤Î¥Ï¥¸¥à´ÆÆÄ¤é¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤È¿ÆËÓ¤ò¿¼¤á¤¿¡£º£µ¨¤«¤éÆ±¹ñ¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¸µ¥×¥íÌîµå¥í¥Ã¥Æ¤Î²®Ìî¤ä¸µ¹Åç¤Î±§Áð¡¢ÆüËÜÌîµåÏ¢ÌÁ¤ÎÀ¶Ìî²ñÄ¹¤é¤â»²²Ã¤·¤¿¡£Âç»È¤Ï¡ÖÆüËÜ¤È¤Î´Ø·¸¤¬Ìîµå¤òÄÌ¤·¤ÆÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£