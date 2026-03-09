¡ÚÂçÂ¼¥Ü¡¼¥È¡¡G1³¤¤Î²¦¼Ô·èÄêÀï¡Ûº£ÀôÍ§¸ã¤¬3¥³¡¼¥¹¤«¤éÇòÀ±¡Ö¥ì¡¼¥¹¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼¤Î³«Àß73¼þÇ¯µÇ°¡ÖG1³¤¤Î²¦¼Ô·èÄêÀï¡×¤Ï2ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡º£ÀôÍ§¸ã¡Ê36¡áÅìµþ¡Ë¤¬µ°Æ»½¤Àµ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£2ÆüÌÜ2R¤Î¥¤¥óÀï¤³¤½¾¾ÅÄ¤Ë·þ¤é¤ì¤Æ3Ãå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢8R¤Ç¤Ï3¥³¡¼¥¹¤«¤é±Ô¤¤·þ¤êº¹¤·¤ò·è¤á¤ÆÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö¼êÁ°¤Ë¤¦¤Þ¤¯»ý¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡£Á°È¾¤Þ¤Ç¤Ï¿¤Ó¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤Éµ¯¤³¤·¡¢¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Ú¥é¤òÃ¡¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥ó¥Á¤ÏÍî¤Á¤¿¤±¤É¡¢¥ì¡¼¥¹¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°È¾¤Î¼ºÇÔ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÉ½¾ð¤âÌÀ¤ë¤¤¡£¡ÖÎÏ¤Î¤¢¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤À¤È»×¤¦¡£¤·¤Ã¤«¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£ÁêËÀ¤Î21¹æµ¡¤Ë¤â¹¥´¶¿¨¡£3ÆüÌÜ¤â³Ú¤·¤ß¤À¡£