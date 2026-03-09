プロボクシング帝拳ジムは9日、4月11日に両国国技館で開催するWBC世界バンタム級2位・那須川天心（27＝帝拳）と同級1位の元世界2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（35＝メキシコ）によるWBC世界同級挑戦者決定戦の前売り券を12日午後6時からローソンチケットで販売開始することを発表した。

観戦チケットの券種はリングサイドA席（5万5000円）、同B席（3万3000円）、マス席（4万4000円）、指定A席（2万2000円）、同B席（1万1000円）。なお、ローソン・ミニストップ店頭Loppiでの取り扱いはない。

那須川は昨年11月24日、世界初挑戦となった井上拓真とのWBC同級王座決定戦に0―3で判定負け。プロボクシング8戦目、キックボクシングと総合格闘技を合わせると計55戦目で初黒星を喫した。約4カ月半ぶりの再起戦が世界再挑戦を懸けた一戦となる。

同興行ではWBC世界スーパーフライ級1位の坪井智也（29＝帝拳、3勝2KO）が元2階級制覇王者ペドロ・ゲバラ（36＝メキシコ、43勝22KO5敗2分け）と対戦。また、前WBA世界ライトフライ級王者の高見亨介（23＝帝拳、10勝8KO1敗）がフライ級での再起戦で、元IBF世界フライ級王者アンヘル・アヤラ（25＝メキシコ、18勝8KO1敗）と戦う。

興行の配信についての詳細はプライム・ビデオから後日発表される。