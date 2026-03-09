東日本大震災から15年を前に復興庁の牧野復興相が報道各社の取材に応じ、帰還困難区域の一部で2026年度から避難指示を順次解除する見通しを明らかにしました。

牧野復興相

「希望した方たちの帰還ができるよう、除染と生活環境の整備を進めていますが、8年度（2026年度）から最初の帰還が実現できる見通しで、順次、避難指示を解除していきます」

牧野復興相は、帰還困難区域のうち、住民が戻れるよう除染やインフラ整備などを進めている「特定帰還居住区域」について、2026年度中の避難指示解除の見通しを明らかにしました。

特定帰還居住区域は大熊町や双葉町など6市町村で計画が進められていて、2026年度から最初の帰還が実現する見通しです。およそ900世帯が帰還の意向を示していて、順次、避難指示を解除していくとしています。

また、除染作業で削り取られた大量の土・除染土について、政府は2045年までに福島県以外で最終処分するとしていますが、牧野復興相は、全国での認知度が低いことに課題があるとの認識を示しました。

このため、再生利用が可能な土については「国として使用していく姿を見せることで、安全なものだと示していく必要がある」と述べ、環境省などと連携し、各省庁の出先機関での利用を進めたいと話しました。