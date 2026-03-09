¥Þ¥óU²¼ÉôÁÈ¿¥½êÂ°¤Î¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×15ºÐ¡ÄU-18¤Î»î¹ç¤Ç¾×·â2¥´¡¼¥ë¤Ë¡Ö¤¹¤°¤Ë¾º³Ê¤µ¤»¤ë¤Ù¤¡×
¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ë½êÂ°¤¹¤ë15ºÐ¤ÎJJ¡¦¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¤¬¸½ÃÏ¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£±Ñ¡Ø¥¶¡¦¥µ¥ó¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡2010Ç¯10·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î15ºÐ¤Ï¡¢7Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿U-18¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥ÈÀï¤ËÇØÈÖ¹æ10¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Á°È¾26Ê¬¤Ë¥Á¡¼¥à¤¬ÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢37Ê¬¤Ë¤Ï¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¤¬Ì¥¤»¤ë¡£ÃæÈ×¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤È¡¢´ó¤»¤Æ¤¯¤ëÁê¼ê2Áª¼ê¤ò¼¡¡¹¤È¤«¤ï¤·¡¢ºÆ¤Óµ÷Î¥¤òµÍ¤á¤¿Áê¼ê¤ò¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤ÇËÝ¤í¤¦¡£PA³°¤«¤é±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢Á¯¤ä¤«¤Êµ°Æ»¤òÉÁ¤¤¤¿¥·¥å¡¼¥È¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë4Ê¬¸å¤Î41Ê¬¤Ë¤ÏCK¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤òPA³°¤Ç½¦¤¦¤È¡¢¹ª¤ß¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤«¤éÁê¼êÁª¼ê¤ò¿¶¤êÀÚ¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÆ¤ÓPA³°¤«¤é±¦Â¤ò¿¶¤ë¤È¡¢Àª¤¤ÎÉ¤¯Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¹ë²÷¤Ë¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤Æ¼«¿È2ÅÀÌÜ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡Á¯¤ä¤«¤Ê2ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏSNS¾å¤Ç¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¡×¡ÖÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä±¿Ì¿¡×¡Ö¾Íè¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥àÁª¼ê¡×¡Ö¤¹¤°¤Ë¾º³Ê¤µ¤»¤ë¤Ù¤¡×¡Ö°ÎÂç¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÂçÀä»¿¡£¡Ø¥¶¡¦¥µ¥ó¡Ù¤â¡Ö¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥ï¥ó¥À¡¼¥¥Ã¥É¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ø¤ÎÂ¨»þ¾º³Ê¤òÍ×µá¡×¤Ê¤É¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¤¬Ã¡¤¹þ¤ó¤À¹ë²÷¤Ê2ÅÀÌÜ
¢£¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¤Î¥×¥ì¡¼½¸
JJ Gabriel has just scored an amazing goal for #mufc U18s against Nottingham Forest— utdreport (@utdreport) March 7, 2026
@academyarenaUTD
pic.twitter.com/Ep4gMOtGC6
¢£¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¤Î¥×¥ì¡¼½¸
JJ Gabriel - Cold as pic.twitter.com/y03SjQdL46— Academy Arena (@academyarenaUTD) February 28, 2026