¡¡£¸ÆüÅê³«É¼¤Îºë¶Ì¸©µÄÊäÁªÆî£²¶è¡ÊÀî¸ý»Ô¡¢·ç°÷£²¡Ë¤Ç½éÅöÁª¤·¤¿À¾ß·Íý»á¡Ê£³£¸¡Ë¡ÊÌµ½êÂ°¡Ë¤¬£¹Æü¡¢¸©µÄ²ñ¤ÎÇòÅÚ¹¬¿ÎµÄÄ¹¤Ë¼¿¦´ê¤òÄó½Ð¤·¡¢¼õÍý¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡À¾ß·»á¤Ï¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¸øÇ§¤ÇÎ©¸õÊä¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÅÞ¤¬£·Æü¤Ë¸øÇ§¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÞ¸©Ï¢¤Ï¡Ö¡Ê¸øÊç¤Î½ñÎà¤Ë¡Ë¸øÇ§È½ÃÇ¤Ë´Ø¤ï¤êÆÀ¤ë»ö¼Â¤ò¿½¹ð¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¾ß·»á¤Ï¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç£·Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë¡ÖÈ³¶â·º¤Ë¤è¤ë½èÊ¬¡×¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅê¹Æ¡£¡Ö´û¤Ë·º¤Î¸À¤¤ÅÏ¤·¤Î¸úÎÏ¡Ê£µÇ¯¡Ë¤Ï¼º¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£·º¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÍúÎò½ñ¤Î¡Ø¾ÞÈ³Íó¡Ù¤Ë²áµî¤ÎÁ°²Ê¤òµºÜ¤¹¤ëË¡ÅªµÁÌ³¤Ï¸¶Â§¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢ÅÞ¤Ë¿½¹ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¼¿¦¤Ï£±£°Æü¤Ë¤â¸©µÄ²ñ¤Ç¾µÇ§¤µ¤ì¤ë¡£ÊäÁª¤Ç¤Ï¡¢¼¡ÅÀ¤À¤Ã¤¿À¯¼£ÃÄÂÎ¡ÖÆüËÜÂçÏÂÅÞ¡×¸øÇ§¤Î¸ÅÀî·½¸ã»á¡Ê£µ£µ¡Ë¤¬·«¤ê¾å¤²ÅöÁª¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡£