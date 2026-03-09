サカナクション・山口一郎が、４月からニッポン放送「オールナイトニッポン（ＡＮＮ）」（火曜・深夜１時）の新パーソナリティーを務めることが９日、同局から発表された。シンガー・ソングライターで俳優の星野源の後任となる。

会見で話をしてみたいゲストを問われるとプロ野球・中日の大ファンであることを明かし、「中日ドラゴンズのＯＢに来てもらいたい。川上憲伸さん、山本昌さん…」と名前を挙げた。さらに「あとやはり、ソイロ・アルモンテ選手。（サカナクションの）新宝島って曲をバッターボックスに立つときに使ってくださいってお願いしたんですよ。『いいよ』って。１、２打席使ってくれたんですよ」と快諾されたという。だがその後は使用されなくなり理由を尋ねると「『お母さんにやめろって言われた』と。その真相を聞きたい」とマニアな“回答”を展開した。

また変わった場所での収録希望を問われると、「僕…。バンテリンドームの記者室とかでね。でも（収録する時間は）やってないじゃん。試合終わり？ 球場で…。（山口が）今ドラゴンズのアンバサダーやってるんで多少の無理は聞いてくれるかな。お願いしてみようかな」と話した。

同枠は、２０１６年３月から「星野源のオールナイトニッポン」が放送され、人気を博していた。星野は２月１７日深夜の放送回で、同番組１０年の区切りを迎える３１日をもって同番組を終了することを報告し、後任に注目が集まっていた。