◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 オーストラリア―韓国（９日・東京ドーム）

２位確定をかけ韓国との“絶対に負けられない戦い”に臨む豪州代表は９日、１９時の試合開始前にチームのＳＮＳを更新。熱いメッセージが日本の野球ファンの心を震わせている。

代表チームのＸを更新。「日本のファンの皆さんへ｣のタイトルで始まったメッセージには「今夜どんな結果になったとしても、皆さんの愛と応援、そして力強いサポートに感謝しています」などとつづられ、日本のファンへの感謝と、野球に対しての熱い思いが込められている。

すでにＣ組は日本が１位を決めており、２位をオーストラリア、台湾、韓国の３チームで争う状況だ。オーストラリアは勝てば２位が確定し、１次ラウンド突破が決まる。韓国に敗れたとしても、「６失点以下かつ４点差以下」なら、２位が確定する。

日本語で投稿されたメッセージにはすぐにたくさんの「いいね！」が集まっただけでなく「一緒にマイアミに行きましょう！！」「応援してるよ！！頑張れ！！」「オーストラリアもチェコも韓国も台湾もみんなすごい」など応援の声が続々と集まった。

【投稿全文】

日本のファンの皆さんへ

この１か月間、私たちのストーリーを見守ってくださり、本当にありがとうございます。

日本の皆さんがオーストラリア野球に興味を持ち、これほど大切に思ってくれていることを目にできて、本当に特別な気持ちです。

今夜どんな結果になったとしても、皆さんの愛と応援、そして力強いサポートに感謝しています。

争うのではなく、情熱とスポーツを通じて私たちは一つになれるはずです。

皆さんが見せてくれた前向きな気持ちに、心から感謝します。

私はオーストラリア人であることを誇りに思っています。

オーストラリア野球コミュニティの一員であることを誇りに思っています。

そして、この経験を日本でできたことを誇りに思います。

試合を楽しんでください。