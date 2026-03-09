ÀÄ»³µÈÇ½¡¢Æü¿©¤Ê¤Ä¤³Äó¶¡³Ú¶Ê¡Ölull¡×ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡õ¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ·èÄê
ÀÄ»³µÈÇ½¤¬¡¢4·î8Æü¤Ë7ºîÉÊÌÜ¤È¤Ê¤ëÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡Ölull¡×¡Ê¥è¥ß¡§¥é¥ë¡Ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
º£ºî¤Ï¡¢2025Ç¯3·î¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ë¡¼¥¬¥ë¡¼¡×¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦Æü¿©¤Ê¤Ä¤³¤Ë¤è¤ëÄó¶¡³Ú¶Ê¤À¡£ËÜ³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æü¿©¤Ê¤Ä¤³¤ÈÀÄ»³ËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️Æü¿©¤Ê¤Ä¤³ ¥³¥á¥ó¥È
´öÀé¤â¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÆü¡¹º²¤ò¿á¤¹þ¤ßÂ³¤±¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼À¼Í¥¤è¤Ô¤µ¤ó¡£¤½¤Î¤´ËÜ¿Í¤Îº²¤Ë¤â¡¢»þÀÞ¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤Æüº¹¤·¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¿á¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤Æ´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«¤³¤Î¶Ê¤Ï½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Á°ºî¡Ö¥ë¡¼¥¬¥ë¡¼¡×¤¬·õ¤äÌ·¤Ç¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢º£ºî¡Ölull¡×¤Ï½â¤ä²óÉüËâË¡¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡£
¹¶ËÉ¤É¤Á¤é¤ÎÉð´ï¤â¼ê¤Ë¤·¤¿ºÇ¶¯¤è¤Ô¤µ¤ó¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â»×¤¤¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¶î¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!
◾️ÀÄ»³µÈÇ½ ¥³¥á¥ó¥È
¤È¤â¤Ë³×Ì¿¤ÎÏµ±ì¤ò¤¢¤²¤¿¤¢¤ÎÆü¤«¤éÌó°ìÇ¯¡¢¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¤Ç¤â¤½¤Î¡Ö¿§¤ó¤Ê¡×¤Ë¤Ï¡¢¾å¼ê¤ËÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤¢¤ì¤ä¤³¤ì¤ä¤¬»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤òÆü¿©¤Ê¤Ä¤³¤µ¤ó¤È¶¦¤ËÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¹¥¤¤ÊÌ´¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê²»³Ú¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬¤Õ¤ÈÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´¤ò¡Ölull¡×¤¬¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê²¹¤á¤Þ¤¹¡£¤Î¤ó¤Ó¤ê¡¢¤Ü¤ó¤ä¤ê¤Í¡£
¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤È¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤â¸À¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·¶Ê¥ê¥ê¡¼¥¹¸å¤Ë¡ãÀÄ»³µÈÇ½Birthday LIVE¡ÖÌÀÆü¡¢¤Õ¤ê¹ç¤¦¤âÂ¿À¸¤Î±ï¡£¡×¡ä¤òµÜ¾ë¡¢Âçºå¡¢¿ÀÆàÀî¤Î3¥«½ê¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£¥Á¥±¥Ã¥È2¼¡¥×¥ì¥ª¡¼¥À¡¼¼õÉÕ¤¬3·î14ÆüÀµ¸á¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¡£
◾️¡Ölull¡×¡Ê¥è¥ß¡§¥é¥ë¡Ë
2026Ç¯4·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§Æü¿©¤Ê¤Ä¤³
◾️¡ãÀÄ»³µÈÇ½Birthday LIVE¡ÖÌÀÆü¡¢¤Õ¤ê¹ç¤¦¤âÂ¿À¸¤Î±ï¡£¡×¡ä
2026Ç¯4·î12Æü¡ÊÆü¡Ë µÜ¾ë¡¦Rens
2026Ç¯5·î3Æü¡ÊÆü¡¦½Ë¡Ë Âçºå¡¦ESAKA MUSE
2026Ç¯5·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë ¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¥Û¡¼¥ë
³«¾ì¡¦³«±é»þ´Ö
¡Î1Éô¡ÏOPEN 14:30 / START 15:00
¡Î2Éô¡ÏOPEN 17:30 / START 18:00
¡öµÜ¾ë¡¢Âçºå¸ø±é¤Ï¡¢1ÉôÁ´ÀÊ»ØÄê¡¦2Éô¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
¡ö¿ÀÆàÀî¸ø±é¤ÏÎ¾ÉôÁ´ÀÊ»ØÄê
¥Á¥±¥Ã¥È2¼¡¥×¥ì¥ª¡¼¥À¡¼¡§3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:00¤è¤ê¼õÉÕ³«»Ï
https://eplus.jp/aoyama-yoshino/
¡öµÜ¾ë¡¢Âçºå¸ø±é¤Ï1ÉôSOLDOUT
