９日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、ＷＢＣ１次ラウンドを３連勝し１位で決勝ラウンド進出を決めた侍ジャパンの３試合について特集した。

７日の韓国戦では、初回に３点を先制される苦しい展開の中、１点を追う３回に１番・大谷翔平が同点ソロ、３番・鈴木誠也が勝ち越しソロ、４番・吉田正尚もソロとメジャーリーガーの３本のソロ本塁打が出て３点を入れた。

この場面について、ＭＣのＭＣの石井亮次アナウンサーは「本塁打３本ですよ、ソロ、ソロ、ソロ。あんまり本塁打３本でこの方に聞くのアレかもしれないですが、槙原さん、３本の本塁打すごいですね」と、コメンテーターとしてリモート出演の野球解説者・槙原寛己氏に呼びかけた。

甲子園の阪神戦で伝説となっている“バックスクリーン３連発”を浴びた槙原氏。石井アナの“禁断”の問いかけに「ちょっと、３連発を思い出しますよね」と苦笑いで返答。「３本目は違う投手だったんですが、やっぱり僕は心中、わかりますよね。このままベンチに帰りたい気分だったでしょうね」と続けた。

石井アナがさらに「これ、続くのって何なんでしょうね」と追及すると、「やっぱり球場の雰囲気が変わるんですよね。１本目の本塁打で完全にイケイケになるじゃないですか。投手としてもだいぶ集中力を失うことによって、甘い球を誘発するんですよね」と分析。

「吉田選手は投手が代わったんですけど、その勢いでしっかり本塁打が出まして、この人たちやっぱり違うわっていうのが僕らの感想でしたね」と語った。