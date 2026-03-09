Niko¤ó¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ÂÄê¸ø³«¤À¤Ã¤¿¡ã¿·½Õ¼Õºá²ñ¸« 2025¡äÅìµþ¡¦½ÂÃ«¥¯¥¢¥È¥í¸ø±é¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¸ø³«
Niko¤ó¤¬¡¢2025Ç¯1·î¤ËÅìµþ¡¦½ÂÃ«¥¯¥¢¥È¥í¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¼«¼ç´ë²è¡ã¿·½Õ¼Õºá²ñ¸« 2025¡ä¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ó¥Ç¥ª¤ò¥Õ¥ë¼Ü¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢2025Ç¯7·î26Æü¤Ë²¼ËÌÂô±Ø¼þÊÕ¤Ç¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼1,000ËçÇÛ¤ê½ª¤¨¤ë¤Þ¤Çµ¢¤ì¤Þ1000¡×¤È¤¤¤¦´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤¿ºÝ¡¢¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿QR¥³¡¼¥É¤«¤é¸ÂÄê¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤¿±ÇÁü¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ø³«¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Niko¤ó¤Ï¡¢¸½ºß¡¢Åìµþ¡¦Spotify O-EAST¤Ç3·î21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ãfragile Report RELEASE TOUR¡ä¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é¤Ë¸þ¤±¡¢Ï¢Æü¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥ï¥ó¥Þ¥ó¤Ç¤Ï¡¢47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥Ä¥¢¡¼¡ã¥¢¥¦¥È¥¹¥È¥¢¤Ç47¡ä¤ÎÅìµþ¸ø±é¤òÏ¿²»¤·¤¿¼«¿È½é¤Î¥é¥¤¥Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNiko¤ó at SHIBUYA WWW¡Ù¤¬²ñ¾ì¸ÂÄêÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡ãfragile Report RELEASE TOUR¡ä¤Ï¡¢2·î22Æü¤Î¿·³ã¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÀçÂæ¡¢¹Åç¡¢¹â¾¾¡¢»¥ËÚ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Ê¡²¬¡¢¼¯»ùÅç¡¢Âçºå¡¢Åìµþ¤ÈÁ´¹ñ10ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¡£¡ØiVy¡Ù¡ØEtranger¡Ù¡Ø¿À¡¹¤Î¥´¥é¥¤¥³¡¼¥º¡Ù¡Ø¥Á¥ê¥Ì¥ë¥ò¥ï¥«¡Ù¡ØÈÄ»õÌÜ¡Ù¡ØFINLANDS¡Ù¡ØBUGY CRAXONE¡Ù¡Ø¥Ý¥Ã¥×¤·¤Ê¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¡ØMIGHTY HOPE¡Ù ¡ØLIGHTERS¡Ù¡Ø¥ì¥¤¥é¡Ù¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ì¡¼¥Ù¥ë¥á¥¤¥È¡Øhitomi¡Ù¤È¤Î¥Ä¡¼¥Þ¥óÅìÌ¾ºå¥é¥¤¥Ö¡ãhitomi¤ÈNiko¤ó / LIVE TOUR 2026¡ä¤â³«ºÅÃæ¤À¡£»Ä¤ë¤Ï¡¢3·î10Æü¤ÎÂçºå¸ø±é¡¢3·î18Æü¤ÎÅìµþ¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️¥é¥¤¥Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNiko¤ó at SHIBUYA WWW¡Ù¡ÊCD ONLY¡Ë
ÈÎÇä²ñ¾ì¡§2026Ç¯3·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë Åìµþ/½ÂÃ«Spotify O-EAST
¢§¼ýÏ¿¶Ê ¢¨2026Ç¯2·î15Æü¤Ë½ÂÃ«WWW¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥¢¥¦¥È¥¹¥È¥¢¤Ç47 / ÅìµþFINAL¡×¤Ë¤ÆÏ¿²»
01.fragile report
02.bend
03.nai-¤ï
04.dried
05.¤µ¤Þpake
06.¥°¥Ð¥Þ¥¤¡ª¡ª
07.¤È¤¥¡Á¤Ð¤Ã¤É
08.·¤
09.Tokey-Dokey
10.(^Ž¡^)// ŽÊŽ²
◾️¡ãfragile Report RELEASE TOUR¡ä
¡¦2026Ç¯2·î22Æü(Æü) ¿·³ã GOLDEN PIGS BLACK
¡¡w/ FINLANDS¡¢¿À¡¹¤Î¥´¥é¥¤¥³¡¼¥º
¡¦2026Ç¯2·î23Æü(·î•½Ë) µÜ¾ë/ÀçÂæ enn 2nd
¡¡w/ ¥Ý¥Ã¥×¤·¤Ê¤Ê¤¤¤Ç¡¢¿À¡¹¤Î¥´¥é¥¤¥³¡¼¥º
¡¦2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ) ¹Åç ALMIGHTY
¡¡w/ LIGHTERS¡¢¿À¡¹¤Î¥´¥é¥¤¥³¡¼¥º
¡¦2026Ç¯3·î01Æü(Æü) ¹áÀî/¹â¾¾ TOONICE
¡¡w/ BUGY CRAXONE¡¢¿À¡¹¤Î¥´¥é¥¤¥³¡¼¥º
¡¦2026Ç¯3·î07Æü(ÅÚ) ËÌ³¤Æ»/»¥ËÚ SPiCE
¡¡w/ iVy¡¢¿À¡¹¤Î¥´¥é¥¤¥³¡¼¥º
¡¦2026Ç¯3·î11Æü(¿å) °¦ÃÎ/Ì¾¸Å²° CLUB UPSET
¡¡w/ ÈÄ»õÌÜ¡¢¿À¡¹¤Î¥´¥é¥¤¥³¡¼¥º
¡¦2026Ç¯3·î13Æü(¶â) Ê¡²¬ Queblick
¡¡w/ Etranger¡¢¿À¡¹¤Î¥´¥é¥¤¥³¡¼¥º
¡¦2026Ç¯3·î15Æü(Æü) ¼¯»ùÅç SR HALL
¡¡w/ ¥Á¥ê¥Ì¥ë¥ò¥ï¥«¡¢¿À¡¹¤Î¥´¥é¥¤¥³¡¼¥º
¡¦2026Ç¯3·î20Æü(¶â•½Ë) Âçºå/¿´ºØ¶¶ ANIMA
¡¡w/ ¥ì¥¤¥é¡¢MIGHTY HOPE¡¢¿À¡¹¤Î¥´¥é¥¤¥³¡¼¥º
¡¦2026Ç¯3·î21Æü(ÅÚ) Åìµþ/½ÂÃ« Spotify O-EAST¡Ê¥ï¥ó¥Þ¥ó¡Ë
Á°Çä¤ê¡§\3,500¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÅìµþ¡¦¥ï¥ó¥Þ¥ó¤Î¤ß¡§\2,500¡Ë
¥¤¡¼¥×¥é¥¹¡§https://eplus.jp/nikon/
¤Ô¤¢¡§https://w.pia.jp/t/nikon-retour/
¥í¡¼¥½¥ó¡§https://l-tike.com/niko-n/
◾️¡ãhitomi¤ÈNiko¤ó / LIVE TOUR 2026 ¥ì¡¼¥Ù¥ë¥á¥¤¥È¡Øhitomi¡Ù¤È¤Î¥Ä¡¼¥Þ¥óÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢¡¼¡ä
¡¦2026Ç¯3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë°¦ÃÎ/Ì¾¸Å²° RAD HALL
¡¦2026Ç¯3·î10Æü¡Ê²Ð¡ËÂçºå/ÆñÇÈ Yogibo META VALLEY
¡¦2026Ç¯3·î18Æü¡Ê¿å¡ËÅìµþ/¿·ÂåÅÄ LIVE HOUSE FEVER
¡¡w/ hitomi (BAND SET)
Á°Çä¤ê \3,900¡Ê¢¨¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÍ¤ê¡Ë
¥¤¡¼¥×¥é¥¹¡§https://eplus.jp/hitomi_niko-n/
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡§https://w.pia.jp/t/hitomi-nikon-o/
¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡§https://l-tike.com/hitomi-nikon/
¢¨3/21¤ËÅìµþ/½ÂÃ« Spotify O-EAST¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëNiko¤ó¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢3/28¤ËÅìµþ¡¦½ÂÃ« duo MUSIC EXCHANGE¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëhitomi¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é¡¢¤¤¤º¤ì¤«¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¡¢ÅöÆü¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Æ1,000±ß¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯!!
◾️¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¡¦2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øfragile Report¡Ù
¡¦1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øpublic melodies¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼È×¡Ë¡Ù
2025Ç¯9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¡¢CD ONLY¡Ë
²Á³Ê¡§2,750±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
³ÆECÈÎÇä¡§https://nikon.lnk.to/fragile_report
¢§ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ð¥ó¥É¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤¢¤Ë¡©¡×
https://fragilereport47.jp/
8/27¤Î½ÂÃ«¥¯¥¢¥È¥í¸ø±é²ñ¾ì¤ÈHOLIDAY! RECORDS¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¸ÂÄêÍ½Ìó²ñ¡×¤ÎÆÃÅµCD¡Ê¥¢¥ë¥Ð¥àÁ´¶Ê¤òÀè¹Ô»îÄ°¤Ç¤¤ëÇòÈ×¡Ë¤òÆþ¼ê¤·¤¿Êý¡¹¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¡ØÇ®·ì¥ì¥Ó¥å¡¼¡Ù¤òÈãÈ½¤â´Þ¤áÁ´Ê¸·ÇºÜÃæ!!
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡Niko¤ó ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX