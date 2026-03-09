アサヒ飲料の公式「X」アカウントが、「三ツ矢サイダー」のシールの写真を投稿。SNS上で「欲しい！」「かわいい！」と絶賛する声が上がり、投稿は45万回表示されています。

【画像】うわぁ…ヤバっ！ コチラが「三ツ矢サイダー」のぷっくりシールです！ かわいすぎる！！

ぷっくりした「三ツ矢サイダー」のシール

公式アカウントは、「最近はやってるって聞いてぷっくりシールを作ってみました。シール帳はこんな感じ！」とコメント。投稿された写真には、三ツ矢サイダーのペットボトルやロゴ、炭酸をイメージしたかのような“ぷくぷく”のシールが写っています。

「誰かシール交換しませんか」と公式アカウントが呼び掛け、「私の推しのシールと交換してください！」「めっちゃかわいい！交換します！」「しゅわっと爽やかなデザイン。交換したいです」「いいなぁ欲しいなぁ」との声が続々と寄せられました。

また、「販売予定はないのでしょうか？欲しいです」「販売希望します！」「売ってください。欲しいです」と商品化を願う声も多数。ペットボトルの「おまけ」に付けてほしいという要望もありましたが、「景品にしたら、奪い合いになってしまう」「おまけではなく、販売希望します！」「先着順ではなく、受注生産でお願いします」といった意見が多く見られました。

