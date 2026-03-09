小学館の漫画アプリ「マンガワン」にて、過去に性暴力事件に関与した人物を別名義で起用し続けていた問題が発覚し1週間が経過した。

小学館は公式ホームページで謝罪し、また問題を明確にするための第三者委員会を立ち上げることを公表している。その一方、いまだ影響があると思われるのが今後、小学館が打ち出していく予定の各種「イベント」である。

現に小学館の雑誌「月刊サンデーGX」で連載している漫画「BLACK LAGOON」は今年3月5日から9日まで大阪で展示会が行われる予定であったが、「権利元である小学館の諸般の事情により延期」と発表した。

また、3月3日には同社の女性ファッション誌「Oggi」が主催する音楽イベント「Oggi LIVE」が中止となった。こちらも「BLACK LAGOON」と同じく「小学館の都合」としか説明されておらず、こちらも「マンガワン問題」が原因かどうかは明らかにされていない。

漫画作品である「BLACK LAGOON」はともかく、「Oggi」は女性ファッション雑誌であり、今回の件とはまるで関係のない部署が製作した雑誌である。現実問題として漫画アプリ問題が波及して他の雑誌や作品にまで影響を及ぼしている事は明白だ。

これに対してネットでは「ファッション誌はさすがに関係なくない？」「なんでも中止にするのはやりすぎ」「ちゃんと線引きをするべきである」と危険視する声も少なくない。

小学館は、業界トップの大手出版社であり、当然関わっているコンテンツやイベントは膨大である。現在、『BLACK LAGOON』および「Oggi」以外のイベントについては延期や中止は行われていないようだが、「騒動を終結させる」ためにも記者会見が必要なのではないだろうか。