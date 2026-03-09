◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC オーストラリアー韓国(9日、東京ドーム)

オーストラリアの投手陣が3回までに4投手が登板する展開となっています。

先発の左腕ラクラン・ウェルズ投手が初回を無失点。しかし、2回はムン・ボギョン選手に2ランを浴び、先制を許します。すると2アウト1、2塁としたところで右腕のコーエン・ウィン投手に交代。ここを内野ゴロで切り抜けました。

ところが、ウィン投手は3回に2者連続2塁打を浴び、3点目を献上。するとオーストラリアベンチは、右腕のミッチェル・ニューンボーン投手へのスイッチ。

1アウトを奪ったニューンボーン投手ですが、ムン・ボギョン選手にタイムリー二塁打を浴び、4点目。続く打者は三振としますが、ここで5日のチャイニーズ・タイペイ戦に先発した左腕アレックス・ウェルズ投手に交代。この回3人の継投で3回までに計4人の投手が登板し、3回を終えて0-4と4点を追う展開となっています。

1次ラウンドのプールCを戦うオーストラリアは、前日の日本戦に3-4で敗れて通算2勝1敗。日本戦でも7投手がマウンドに上がり、6回までは無失点に抑えていました。

オーストラリアは韓国に勝てば文句なしで準々決勝が決まりますが、敗れた場合、韓国、チャイニーズ・タイペイと2勝2敗で並びます。その際に失点率で争われます。