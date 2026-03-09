ロックバンドLUNA SEAの公式サイトが9日更新され、12日に東京・有明アリーナで開催されるライブ「LUNATIC X'MAS 2025−OUR JOURNEY CONTINUES−」振替公演が全世界に向け生配信されることが決定したと発表された。

「LUNA SEA 3月12日（木）有明アリーナ公演 緊急生配信決定！」と書き出し、「ZAIKOより全世界に向け発信」と発表した。

「『LUNATIC X'MAS 2025−OUR JOURNEY CONTINUES−』振替公演の、緊急生配信が決定いたしました！」とし、「完全SOLD OUTとなっている本公演、会場での参加が叶わない多くの皆さまへ、メンバーの熱い思いから全世界生配信が急遽決定！ 2月17日に旅立った真矢の願いを乗せたこのステージに、皆さま是非ご参加ください！」と伝えた。

「『LUNATIC X'MAS 2025※振替公演−OUR JOURNEY CONTINUES−』有明アリーナ 2026年3月12日（木）18：30スタート ZAIKOより全世界に向け生配信！ 視聴チケット：6，600円（税込）※別途配信手数料あり」などと伝え、「3月27日（金）21：00から9日間の再配信を予定しております。制作上の都合により、開始日時が変更になる場合もございますので、予めご了承ください」と説明した。

LUNA SEAはドラムの真矢さんが大腸がん、脳腫瘍と闘病しながら活動を続けるも2月17日に56歳で亡くなった。3月8日には横浜・ぴあアリーナMMで献花式「真矢 献花式 〜Eternal MeLoDy〜」が行われた。