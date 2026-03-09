犬と『ドライブ』するときのタブー行為5選

愛犬とのドライブは楽しいひとときですが、してはいけないタブー行為も存在します。具体的にお伝えしますので、今一度チェックしてみましょう。

1.車内でフリーにさせる

車内で犬をフリーにするのはタブー行為です。急ブレーキや急ハンドルで車内やフロントガラスに叩きつけられ大ケガをする危険性があります。窓が開いていれば車外へ放り出され、死に至るなど最悪のケースも十分想定されます。

わたしたちもシートベルトが義務付けられているように、犬も車内での安全対策は必須です。犬用のシートベルトや車内で固定できるケージを活用し、愛犬の安全を確保してあげてください。

2.運転席や助手席に座らせる

犬を膝の上に乗せて運転している光景をときたま目にしますが、これは非常に危険なタブー行為です。片手運転、視界が遮られる、犬が膝の上から滑り落ちてしまいアクセルやブレーキを踏んでしまう…危険要素を挙げればきりがありません。さらに、万が一事故でエアバッグが作動した際、挟まれて犬が窒息死する可能性もあります。

「おとなしく座っていられるから」「目的地まですぐだから」こういった過信が事故につながってしまいます。そもそも、犬を膝にのせて運転することは、「道路交通法違反」になる違反行為です。

では、助手席なら犬を座らせても大丈夫でしょうか。助手席でも危険なことに変わりはありません。万が一事故を起こしてしまうと、愛犬や飼い主さんだけではなく他の人を巻き込んでしまう恐れもありますので、犬を運転席や助手席に乗せることは絶対にやめましょう。

3.窓を全開にして外を見せる

犬が車の窓から顔を出す姿は可愛らしいですが、思わぬ事故を招いてしまう恐れも。特に、窓に手をかけて身を乗り出すように外を眺めていたり、犬の体が出てしまうほど窓を全開に開けている場合は非常に危険です。

急ブレーキの衝撃で窓から放り出されてしまったり、外の人や犬に興奮して自ら飛び出してしまうかもしれません。外の景色を見たがる犬も多いですが、決してしてはいけないタブー行為です。

4.車内で留守番させる

犬を車内で留守番させてはいけないのは夏だけ、そう思っていませんか？日差しがあり外気温が20度を超える日は、締め切った車内の温度は短時間でも急上昇します。ですから、今の時期でも熱中症の危険性は十分にあるのです。

交代で買い物に行く、食事はテイクアウトにするなど、犬を車内にひとりぼっちにさせないよう気を付けてください。

5.食後すぐにドライブする

犬が食事をした後、すぐに車を走らせると嘔吐や吐き気を催す場合があります。特に車酔いをしやすい犬は注意が必要です。

さらに大型犬に多い「胃拡張・胃捻転症候群」は、食後すぐの激しい運動が引き金となります。悪路などで車の揺れが激しい場合も当てはまりますので、食後は最低1～2時間は安静にし、消化を待ってから移動や運動をさせるようにしましょう。

愛犬と楽しいドライブのはずが…重大なトラブルの危険性

犬とのドライブで起こりうる危険なトラブルや注意点をまとめました。このような危険性があることを踏まえたうえで、愛犬とのドライブを安心安全に楽しんでくださいね。

急ブレーキや事故の衝撃による負傷 窓からの転落 エアバッグの衝撃による負傷や窒息 熱中症 嘔吐や車酔い

犬とのドライブ中に起こる事故やトラブルは決して少なくありません。何らかの理由で愛犬に気を取られて、飼い主さん自身が危ない目に遭う可能性も十分あり得ます。事故やトラブルを防ぐために、適切な対策をしっかり施しましょう。

まとめ

今回は、愛犬とのドライブにおけるタブー行為を中心にご紹介しました。深く意識せずに行っていたタブーもあったのではないでしょうか。何かあってからでは後悔してもしきれません。必要な対策をきっちりとしたうえで、愛犬とのドライブを楽しんでくださいね。

(獣医師監修：寺脇寛子)