『もう！早く早く！』と催促する、ごはん待ちの子犬の姿が可愛すぎるとSNSで話題です。小さな体で必死にアピールする光景は、記事執筆時点で58.2万回再生を突破。「いっぱい食べて大きくなるんだよ」「かわちぃ♡」「たまらん～！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：キッチンで『子犬のごはん』をふやかしていたら、気が付いて…とんでもなく尊い『ごはん待ちの様子』】

キッチンでごはんをふやかしていたら…？

TikTokアカウント「gon_pug1124」に投稿されたのは、パグの「ゴン」ちゃんの悶絶間違いなしのお姿。このとき、飼い主さんは生後3か月のゴンちゃんのごはんをキッチンでふやかしていたといいます。消化器官が未発達の子犬にとって「ごはんのふやかし待ち」は、あるあるな光景かもしれません。

ごはん大好き！食べるの大好き！なゴンちゃん、キッチンで姿勢よくお座りをして待っていたそう。お利口さん…と思った次の瞬間、立ち上がりキュンキュンと鳴きだしたのだとか…！

可愛すぎる「ごはん待ち」にキュン♡

ごはんをふやかす美味しいにおいで気が付いたのでしょう、置いてある場所もなんとなく分かっている様子。しかしながら、小さな小さなゴンちゃんはどんなに頑張ってもごはんには届きません…。

えいっ！とジャンプしたり、歩き回りながら切ない声で鳴いたり…ゴンちゃんは必死ですが、コロコロとぬいぐるみが動いているようで愛くるしい限り。

こんなにごはんが大好きなゴンちゃんですもの、スクスクと成長してくれること間違いなし！投稿者さんも安心ですね♡

とんでもなく尊いゴンちゃんの姿には「可愛いにもほどがあるｗｗ」「絶対届かないのに…！」「癒されます♡」といったコメントが寄せられています。

すやぁ…天使のような寝姿♡

子犬の仕事は食べることと同じくらい、たくさん眠ること！別投稿には、ゴンちゃんの天使のような寝姿も紹介されています。スピーという寝息が聞こえてきそうなほど、ぐっすりと眠るゴンちゃん。

ベッドからはみ出しながらもとっても気持ちよさそうに寝ていたといいます。そして何より、大きく膨らんだポンポコなお腹がたまらなく可愛い…！大好きなごはんを食べた直後なのでしょうか…。とろけるようなお顔でスヤスヤと眠るゴンちゃんなのでした。

ゴンちゃんのコロコロ愛くるしい姿は、TikTokアカウント「gon_pug1124」をチェックしてくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「gon_pug1124」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております