SKE48の“厳しすぎる”ルール、メンバー明かす「ほんまにキモい」「昭和の校則体質すぎる」批判の声
SKE48の相川暖花さんは3月8日、自身のX（旧Twitter）を更新。グループの“意外なルール”を明かしました。
【写真】相川暖花が明かすSKE48の“意外なルール”
1枚目のビフォー写真には、ストーンやパールを飾りつけ、ピンクや黒、白色を使った華やかなネイルが写っています。しかし、アフターとなる2枚目の写真を見ると、飾りつけの上から全てピンク一色で塗りつぶされたネイルに……。アイドルとしてのビジュアル管理を徹底する、事務所のルールがうかがえる投稿です。
衝撃の写真にコメントでは、「元のネイルが可愛すぎて上から塗るの本当に切ないね」「厳しすぎる」「今の時代そんな塗らんでも加工できるやろ」「爪とかアイラインの長さには厳しいのに簡単に水着着せて脱がせるやり方ほんまにキモいよな」「爪くらい加工でどうにでもできるのに昭和の校則体質すぎる」「これはこれでアートっぽくて面白いですね」など、さまざまな反響が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
「可愛すぎる、お姫様やん」普段はかわいいソロショットを投稿している相川さん。2月1日には「花かんむりをつけたよ」とつづり、1枚の写真を公開。白いトップスに白い花かんむりを合わせた姿を披露しており、とてもよく似合っています。ファンからは「色味合わせてるのめーっちゃ似合ってて可愛くて」「ほのののおかげで元気出た」「可愛すぎる、お姫様やん」など、絶賛の声が集まりました。今後の投稿も楽しみですね。
