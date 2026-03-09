ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事は、男女300人を対象に「就寝中の乾燥に関する意識調査」を実施した。その結果、加湿器やボディクリーム等で対策をしていても、朝には依然として乾燥を感じている「夜の空白時間」の実態が浮き彫りとなった（調査会社：ジャストシステム、調査時期：2月13日〜2月17日、調査方法：インターネット調査、対象条件：20代〜60代までの男女、有効回答数：n＝320、選択肢形式：単一回答、集計方法：小数点処理）。

春の新生活期は、一年の中でも乾燥リスクが続き、心身のコンディションが揺らぎやすい時期となる。これまでスーツを通じて「オン」の時間を支えてきたはるやまは、多くの人が対策を講じている「就寝中の乾燥」に着目。調査の結果、従来の対策だけでは防ぎきれない“セルフケアの限界点”が明らかになった。





起床時、喉の渇きや肌のつっぱりといった「乾燥サイン」を自覚している層は、全体の80.9％に達していた。大多数が就寝中の潤い不足を課題としている。









加湿器を使用している層の85.3％が、朝起きた時の喉や肌の乾燥を気にしていた。空気の加湿だけでは、肌表面の潤い維持には限界があることが示唆された。ボディケア用品使用者についても、約半数（45.4％）は翌朝には保湿感が薄れるか、ほとんど残っていないと回答。塗布直後には潤いを感じても、約6〜8時間におよぶ睡眠中ずっとその状態を維持することは、既存の対策では困難であるという「セルフケアの限界点」が浮き彫りになった。





日々のボディケアの実態について調査したところ、8割以上（84.6％）が「面倒だ」「全身塗るのは大変だ」と感じてサボってしまうことがあると回答し、セルフケアを完璧に継続することの難しさが浮き彫りになった。さらに、睡眠中の約6〜8時間、肌が無防備な状態で水分が逃げ続ける「夜の空白時間」に対し、全体の68.0％が不安やリスクを感じていることも判明した。



