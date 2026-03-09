¡Ö¤¨¡¢¤É¤¦¤·¤¿¡©¡×´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¡È¶ÛµÞ»öÂÖ¡É¤ËÈáÌÄ¡¡WBC¤ÎÂç°ìÈÖ¡ÄSNSÁûÁ³¡ÖÂç¾æÉ×¤«¡×
1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉÆÍÇË¤òÌÜ»Ø¤·´Ú¹ñ¤È¹ë½£¤¬·ãÆÍ
¢£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ ¡¼ ´Ú¹ñ¡Ê9Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï9Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉCÁÈ¤Ç¹ë½£ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£±¿Ì¿¤Î°ìÀï¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥è¥óÅê¼ê¤¬1²ó¤Ç¹ßÈÄ¡£2²ó¤«¤é¤Ï¤ä¤¯¤â2ÈÖ¼êÅê¼ê¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë»öÂÖ¤Ë¡Ö´Ú¹ñÂç¾æÉ×¤«¡×¡Ö°Ì´¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉÔ°Â¤½¤¦¤Ë¸«¼é¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡2¼ºÅÀ°ÊÆâ¤Ç¤Î¾¡Íø¤¬É¬¿Ü¤Î»î¹ç¡¢ÀèÈ¯¤·¤¿¥½¥ó¤Ï¡¢½é²ó¤Ë2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¤¬Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£º¸ÏÓ¤ÎÇ´Åê¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢2²ó¤Ë¥à¥ó¡¦¥Ü¥®¥ç¥óÆâÌî¼ê¤¬2¥é¥ó¤òÊü¤ÁÀèÀ©¡£´Ú¹ñ¤Î±þ±çÃÄ¤¬Âç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿Ä¾¸å¤À¤Ã¤¿¡£¥½¥ó¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤âÅêµåÎý½¬Ãæ¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤Î¤«¡¢¥Î¡¦¥®¥ç¥ó¥¦¥ó¤Ø¤ÎÅê¼ê¸òÂå¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯º¸ÏÓ¤ÎÆÍÁ³¤Î¹ßÈÄ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÁûÁ³¡£SNS¤Ë¤Ï¡ÖÉª¤òÄË¤á¤¿¤«¡©¡×¡Ö¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤«!?¡×¡Ö¤³¤ì¤¬¤É¤¦¶Á¤¯¤«¡Ä¡×¡Ö¤¨¡¢¥½¥ó?¥¸¥å¥è¥ó¤É¤¦¤·¤¿¡©¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¡¢ÀµÆóÎÝ¼ê¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥¥à¡¦¥Ø¥½¥óÆâÌî¼ê¤¬¥¹¥¿¥á¥óÍî¤Á¡£¥ê¥å¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó´ÆÆÄ¤¬8Æü¤Î¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤Àï¤Çº¸¼ê»Ø¤òÉé½ý¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤ËÂ³¤¯¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¤¤¿8Æü¤Î¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤Àï¤Ï¡¢±äÄ¹10²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎËö¤Ë4-5¤ÇÇÔÀï¡£´Ú¹ñ¤¬1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¹ë½£Àï¤Ï5ÅÀº¹°Ê¾å¤ò¤Ä¤±¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Áê¼êÂÇÀþ¤ò2¼ºÅÀ°ÊÆâ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤Î¾¡Íø¤¬É¬¿Ü¾ò·ï¤È¤Ê¤ë¡£