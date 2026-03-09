アメリカとイスラエルによるイランへの先制攻撃から1週間余りが経ちますが、戦闘が収束する兆しは見えません。信州で暮らすイラン人の男性が9日、イランにいる家族について心の内を語りました。



ハキャミ・アハマドレザーさん

「連絡もないからもう不安で心配で毎日そう過ごしてますから。いつか連絡来るか、それもずっとやりながらやってるんですけど、もうその心配で心配でもうしょうがない感じですね」





イランの家族の身を案じるのは東御市に住むイラン人のハキャミ・アハマドレザーさん60歳です。ハキャミさんは1991年から日本に移り住み、上田市や東御市、白馬村などでケバブなど中東料理の店を5店舗経営しています。5人きょうだいで、このうち2人の姉と兄、そして、その子どもたちがイランに暮らしてるといいます。そんな中、２月28日、イスラエルとアメリカがイラン各地の都市に対し「大規模な戦闘作戦」を開始しました。いつも家族とはSNSを通じて近況を報告し合っていましたが…。ハキャミさん「直接の連絡は全然ない。（先制攻撃のあった）2月28日からだと思いますけど。全然連絡はないです。全然連絡ない。インターネットそこで遮断されてるから。今までもう毎日のように連絡取れたのに全然、出来ていないです」ハキャミさんの家族が住むのはイランの首都「テヘラン」にある、「メヘラーバード国際空港」の近くにある集合住宅。近くの軍事施設や石油貯蔵施設が空爆の被害に遭いました。ハキャミさん自身、来日前の大学時代、「イラン・イラク戦争」の最前線に派遣されています。2年間にわたって活動し戦争の恐ろしさを直接肌で感じています。家族から連絡が途絶え不安が募る中、今月6日、親族を通じて家族全員の無事を知らせる連絡があったといいます。ただ直接の連絡は途絶えたままです。ハキャミさん「心配はですね、もう普通で言えないぐらいの気持ちなんですね。そういう危ない目に遭わせたくないし、早く（戦争が）終わってほしいんですね。1番かわいそうなのは子どもたちですね。何で大人の関係で戦争を経験しなくちゃいけないのか」続く報復の連鎖による終わりの見えない戦い…。信州から家族の無事と終戦を祈り続けています。