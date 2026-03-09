日向坂46、OGと現役メンバーがそれぞれ『ANN』枠獲得 異例の抜てきに反響「すごすぎる」「素敵なバトンタッチ」
ニッポン放送では、9日に「オールナイトニッポン」「オールナイトニッポン0(ZERO)」「オールナイトニッポンX(クロス)」「オールナイトニッポンGOLD」などの、オールナイトニッポンブランドの2026年度パーソナリティーを担当するラインナップ発表記者会見を実施。日向坂46の現役メンバーとOGが『ANN』ブランドでそれぞれ枠を持つことが発表され、異例の抜てきが話題となっている。
【写真】元気いっぱい！新しくANNのパーソナリティを務める山口一郎＆正源司陽子
今回の会見では、日向坂46を卒業した松田好花が、あのちゃんが担当していた火曜の『オールナイトニッポン0（ZERO）』（深3：00）を担当。そして日向坂46・正源司陽子が、松田が元々担当していた木曜『オールナイトニッポンX』（深0：00）の枠を、担当することが発表された。
松田が卒業し、冠ラジオの継続が注目されていた中でのゼロ決定に「このちゃんゼロに移動か！」「きたぁぁぁぁ！！！！！」「このちゃんANN0はアツいって」「すごすぎる!!!」「まるシャツこのちゃんだ！正装してる（笑）」などの反響が。
また、その後『日向坂46・正源司陽子のオールナイトニッポンX(クロス)』が発表されると、SNSでは「正源司陽子ANNX」がトレンド入り。「木曜ANNXこのちゃんの後任にしょげこ！！最高かよ！！」「このちゃんもよーこもなんてすごすぎる」「本当に嬉しすぎて涙出てきた」「日向勢すごいなｗ 」「このちゃんからよーこへ！素敵なバトンタッチだなぁ」など驚きの声が寄せられた。
