¥¢¥¸¥ã¥³¥ó¥°¡¡ºÇ½é¤Ë¡Ö¥¢¥¸¥ã¡×¤È¸Æ¤ó¤À¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀèÇÚ¥ì¥¹¥é¡¼ÌÀ¤«¤¹¡ÖÁ´Á³°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¥¢¥¸¥ã¥³¥ó¥°¡Ê55¡Ë¤¬9Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥Ê¥¤¥Ä ¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¸å1¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¥ê¥ó¥°¥Í¡¼¥à¤Î¡Ö¥¢¥¸¥ã¥³¥ó¥°¡×¤â¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤òÉÕ¤±¤¿ÀèÇÚ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¸¥ã¤ÏÄ¹Í¿Àé¼ï¤È¥é¥¤¥ª¥Í¥¹ÈôÄ»¤Î¡Ö¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡¦¥®¥ã¥ë¥º¡×¤ËÆ´¤ì¤Æ¡¢Ãæ³Ø¹»Â´¶È¸å¤ËÁ´ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤ËÆþÌç¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤ÏËÜÌ¾¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢1Ç¯¸å¤Ë¡Ö¡È¤ªÁ°¡¢¤¤ç¤¦¤«¤é¶Ë°¤Ê¡É¤Î¤Ò¤È¸À¤Ç¡×¡¢¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¥Ò¡¼¥ë¤Î¡Ö¶Ë°Æ±ÌÁ¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»þ¤Ë»öÌ³½ê¤Î¿Í¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥«¥Ê¥À¤ÎÍÌ¾½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¦¥µ¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ë¤¢¤ä¤«¤Ã¤¿¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¡£¤À¤¬¡¢¡Ö¥ê¥ó¥°¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢¡È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥µ¥ó¥Ç¡¼¡É¤È¤«¡È¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥Õ¥§¡É¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ÑµÒ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖÁ´Á³°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤â¤Î¤Î¡¢¤¹¤Ç¤ËÀèÇÚ¤ÎËÌÅÍ¾½¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥¢¥¸¥ã¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤¸¤ã¤ó¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¡Ö¥¢¥¸¥ã¡×¤È¤¤¤¦¤¢¤ÀÌ¾¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ËÜÌ¾¤Èº®¤¼¡Ö¥¢¥¸¥ã¼µ¸Í¡×¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯³èÆ°¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¶»¤òÃ¡¤¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢²ñ¼Ò¤Î¿Í¤¬¡Ö¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¡¦¥¢¥¸¥ã¡×¤ä¡¢½÷À¤À¤«¤é¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¥³¥ó¥°¡¦¥¢¥¸¥ã¡×¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡¢Ä¹¤¤¤¿¤á¡Ö¥³¥ó¥°¡¦¥¢¥¸¥ã¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢1½µ´Ö¤Û¤É¤¹¤ë¤È¥ê¥ó¥°¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¡Ö¥³¥ó¥°¡¦¥¢¥¸¥ã¸À¤¤¤Å¤é¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£¥¢¥¸¥ã¥³¥ó¥°¤ÎÊý¤¬¸À¤¤¤ä¤¹¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¸À¤ï¤ì¡Ö¤½¤³¤«¤éÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÄêÃå¤·¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£