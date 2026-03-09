ブルース・ホーンズビー（Bruce Hornsby）が、ニューシングル「Ecstatic (feat. Bonnie Raitt)」をリリースした。

（関連：【映像あり】ブルース・ホーンズビー、ニューシングル「Ecstatic (feat. Bonnie Raitt)」ルイジアナ州立大学のキャンパスで撮影されたMV）

同楽曲は、4月3日にZappo Productions／Thirty Tigersよりリリースするニューアルバム『Indigo Park』からの2曲目の先行シングル。アマチュア運動連合に所属するバスケットボール選手の子を持つ親として、長年耳にしてきた熱い応援チャントにインスパイアされているという。バックボーカルには、1991年の楽曲「I Can’t Make You Love Me」で初共演したボニー・レイット（Bonnie Raitt）が参加している。

ホーンズビーは同楽曲で、長年連れ添ってきた彼のバックバンドのノイズメーカーズを率いて、絶頂に達した瞬間の生理的感覚について解き明かしている。山登りや波乗りや、あるいは超越的な境地に至ったライブで演奏している時の陶酔感について、当たり前のことだとは思ってはいけないと自身を戒め、“神秘は至るところにあり、いつ襲ってくるかわからない”と歌う。ニューアルバムの全10曲の主テーマである、光と闇、記憶と空想、静寂と怒り、疑念と確信といった感情の激しい起伏を映し出している。

長年バスケットボール選手として活躍し、熱心なファンでもあるホーンズビーは、同楽曲のMVをルイジアナ州立大学のキャンパスで撮影。LSUタイガース女子バスケットボール部のメンバーが出演した。両者の関係は深く、ホーンズビーの息子のキースは元ルイジアナ州立大学のシューティングガードであり、現在も同校のタイガース男子チームで大学院生助手を務めている。

本楽曲が収録されるアルバムは、2024年に70歳を迎えたホーンズビーの過去の人格形成期を振り返り、あるときはそれらを解明しようと試み、またあるときは現在の見解に至った手がかりを求める作品に。音楽スタイルの幅を常に広げてきた彼が、ポップスの域をはるかに超えて、ロック、ブルーグラス、ジャズ、クラシック、エレクトロニックなど、さまざまな世界へと旅を続けている。

同アルバムのプロデュースには、トニー・バーグ、ウィル・マクレラン、そしてホーンズビー自身があたり、ブレイク・ミルズ、ボブ・ウィアー、ボニー・レイット、クリス・デイヴ、エズラ・ケーニング、ピノ・パラディーノ、ロバート・ハンターといったアーティストたちがコラボレーションで参加する。

（文＝リアルサウンド編集部）