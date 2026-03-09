『板垣巴留展～「BEASTARS」「SANDA」から「タイカの理性」まで パルの創造の世界～』（KADOKAWA）が3月7日（土）から開催されている。

【画像】『板垣巴留展』開催！ 会場写真や応援コメントも発表

板垣巴留がこれまで手掛けてきた各作品から厳選した貴重な生原画・生原稿を多数展示。名シーンを立体的に楽しむ事ができるジオラマ展示やフォトスポットなど、画業10年間の軌跡を堪能できる内容となっている。本展描きおろしイラストを使用したイベントオリジナルグッズも販売予定。

本展覧会開催に先立ち、板垣巴留と親交のある各界著名人からお祝いコメントが到着。板垣巴留の親友で俳優の松岡茉優は「『板垣巴留展』開催おめでとうございます！！メインビジュアルだけでもう、泣きそうな私は展覧会に行って大丈夫そうでしょうか。ぱるちゃんの生み出してきたキャラクターたちには普段、生身を感じているからかメインキャラクターの揃ったビジュアルを見てこんなに少なかったっけ、と思いました。隣で息をしていた覚えすらある、魅力的なキャラクター。青春も内臓も抉られる鮮烈なストーリー。軽やかに、かつ大胆に、自分の領域に踏み込んでくる作品たちをどれも最高に愛しています。板垣巴留展も板垣巴留のこれからも、ほんっとに楽しみだ！！グッズの爆買いは決定しているので早めに来館しようと思っています。ぱるちゃん、本当におめでとう！」と祝福のメッセージを送っている。

アニメ『BEASTARS』シリーズのレゴシ役小林親弘は「巴留先生、この度は原画展の開催おめでとうございます！どこかでお邪魔したいです。御茶ノ水で開催された原画展…あれ何年前でしたっけね。懐かしいです。やはり生原稿を拝見できるのは良いです。当たり前のことなのですが「嗚呼…本当に人が描いているんだなぁ」と実感が沸くんですよね。しかし末だに「BEASTARS」や「SANDA」、「タイカの理性」、「ボタボタ」、「パルノグラフィティ」と先生の作品に沢山触れているのに、直接お会いすると「穏やかなこの先生がこれらの作品を描いているのか…え、本当に？」と実感がどうにも沸かなくなります。何故なんでしょう。そんな先生の描く世界、大好きです。引き続きたくさん色んな作品をこの世界にぶつけてほしいです。お待ちしております！」と、板垣への思いを込めたコメントを寄せた。

アニメ『SANDA』三田一重役の村瀬歩は「巴留先生！画業10周年、そして原画展開催おめでとうございます！漫画を読み進む手が止まらなくなるド迫力な絵を生原画、生原稿にて見られるとは…なんたる素晴らしさ！一ファンとして開催されることをとても嬉しく思います。これからもオンリーワンなワールドと素晴らしい絵を楽しみにしております！」とエールを送った。

本展覧会開催を記念し、特別番組『松岡茉優が巡る、パルの創造の世界！『板垣巴留展』大特集SP』の放送が決定。俳優・松岡茉優が番組初共演。「板垣巴留展」の見どころや作品の制作秘話など紹介される。

限定グッズは、描きおろし集合キャラクターイラストを高精細に印刷した「板垣巴留展開催記念 インビテーション風キャラファインフォリオ」。イベントキービジュアルとロゴを使用した招待状風デザイン。入場特典は「板垣巴留展」オリジナルビジュアルカード。板垣巴留の描きおろしイラストを使用した本展だけの限定デザインを期間ごとにランダムで1枚プレゼント。入場時に会場入り口で渡される。「パルのおみやげ屋さん」で1会計税込3,000円ご購入毎に、板垣巴留描きおろし「線画リーフレット」（全12種）がランダムで1枚プレゼント。

