【「働いてないし、ヒマでしょ？」】夫もガッカリ「アテが外れちゃったね」＜第12話＞#4コマ母道場
子育てにはたくさんの楽しさや嬉しさがある一方で、大変なことも少なくありません。3人の子どもを育て上げることは、まさに大仕事と言えるでしょう。今回の主人公は、そんな役目を果たした3児の母。子育てを終え、これからは自分の人生を楽しもうと考えていた矢先、娘からあるお願いをされることになります。
第12話 次なる手【娘の気持ち】
【編集部コメント】
コウスケさんは共働きを希望していたので、子育てをメインで担うミユさんが働きやすいよう、ミユさんの実家近くに引っ越すことに賛成だったそうです。ですがサトミさんからの反対を受けて、自分の親のサポートを提案してきました。ミユさんとお義母さんの関係は良好のようなので、ミユさんもその提案を喜んで受け入れます。しかしコウスケさん、「アテが外れた」とはなんですか……？ その言い方、ちょっと当事者意識が欠けているような気がして引っかかるのですが……。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・みやび
第12話 次なる手【娘の気持ち】
【編集部コメント】
コウスケさんは共働きを希望していたので、子育てをメインで担うミユさんが働きやすいよう、ミユさんの実家近くに引っ越すことに賛成だったそうです。ですがサトミさんからの反対を受けて、自分の親のサポートを提案してきました。ミユさんとお義母さんの関係は良好のようなので、ミユさんもその提案を喜んで受け入れます。しかしコウスケさん、「アテが外れた」とはなんですか……？ その言い方、ちょっと当事者意識が欠けているような気がして引っかかるのですが……。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・みやび